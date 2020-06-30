Боевики ударили по ВСУ из минометов: двое воинов ранены

Российские террористы на Донбассе снова целенаправленно первыми открыли огонь по позициям ВСУ у Новозвановки на Луганщине и ранили двух украинских воинов.

Об этом сообщили на официальной странице штаба ООС в Facebook, отметив, что боевики страны-агрессора вели обстрел из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Двое военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь", – рассказали в штабе.

Защитники отметили, что такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил прекратили враждебную активность. Потери противника уточняются.

"На свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", – предупредили в украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе только за прошлую неделю, с 22 по 28 июня, были ликвидированы десять и ранены и травмированы еще девять оккупантов в ответ на их вооруженные провокации.