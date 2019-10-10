Боец ВСУ трагически погиб на Донбассе: появились фото

Житель Черноморска Андрей Батин погиб 8 октября на Донбассе. Ему было всего 39 лет. У бойца остались жена и двое детей.

Об этом сообщила общественная организация ветеранов и инвалидов АТО "Рапира", передает портал Черноморска. Как стало известно, Батин служил в Мариупольской бригаде.

Обстоятельства гибели воина уточняются. На Донбасс Батин поехал, будучи офицером запаса. До отставки Батин служил в подразделениях Внутренних войск в Черноморске и Одессе.

На Донбассе погиб Андрей Батин ФБ Батина

На Донбассе погиб Андрей Батин ФБ Батина

На Донбассе погиб Андрей Батин ФБ Батина

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября на Донбассе развязались бои, был убит украинский воин.

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