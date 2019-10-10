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10 октября • обновлено в 14:09
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Боец ВСУ трагически погиб на Донбассе: появились фото

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Житель Черноморска Андрей Батин погиб 8 октября на Донбассе. Ему было всего 39 лет. У бойца остались жена и двое детей.

Об этом сообщила общественная организация ветеранов и инвалидов АТО "Рапира", передает портал Черноморска. Как стало известно, Батин служил в Мариупольской бригаде.

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Обстоятельства гибели воина уточняются. На Донбасс Батин поехал, будучи офицером запаса. До отставки Батин служил в подразделениях Внутренних войск в Черноморске и Одессе.

На Донбассе погиб Андрей Батин

На Донбассе погиб Андрей Батин

ФБ Батина

На Донбассе погиб Андрей Батин

На Донбассе погиб Андрей Батин

ФБ Батина

На Донбассе погиб Андрей Батин

На Донбассе погиб Андрей Батин

ФБ Батина

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября на Донбассе развязались бои, был убит украинский воин.

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Место
Украина
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А в ВСУ кроме явных алкозависимых ещё кто-то служит? У меня был сосед дядя Коля - синебол конкретный. Внешне- один в один!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Нужно просто внимательно читать формулу Штайнмайера и вовремя замечать белую ракету.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Может его арматурой по затылку во время распития горячительных напитков, в всу разное бывает.
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