"Б*ндеровцы зрения лишили": на КремльТВ выдали новый перл об Украине

В эфире пропагандисткой программы "Время покажет" на российском "Первом канале" выступила якобы жительница Мелитополя с заявлением, что в городе закрыт вокзал.

Об этом написал на своей странице Facebook блогер Сергей Запорожский, назвав ее клоунессой.

"Свежая клоунесса на Первом. "Я 25 лет прожила на юге Украины. Я информационщик. У меня драма в семье. Две мои дочери и четыре внука живут в Мелитополе, но я 4 года с ними не общаюсь, так как я СМИ, информационщик, повторяю. Я не приезжаю, потому что в Мелитополе нет вокзала. Его закрыли", – процитировал Запорожский слова выступающей.

В ответ блогер опубликовал расписание поездов, которые курсируют с вокзала города.

"Ну что я могу для этой клоунессы сделать? Только дать расписание поездов и электричек вокзала Мелитополя на 26 апреля 2018 года", – резюмировал он.

Пользователей сети развеселила история фейковой жительницы Мелитополя.

"Может ее детей и внуков уже распяли она знает об этом, только стесняется сказать? Потому ссылается на отсутствие вокзала? Бедная женщина", - провели аналогию с "ряспятым мальчиком".

"Б*ндеровцы зрения лишили, теперь никогда не увидит родной вокзал", - пошутили в сети.

"Сволочи, они закрыли вокзал в Мелитополе! Х*нта бесчинствует! Мальчика в трусиках, прибили гвоздями к дверям вокзала", - написали пользователи.

Как сообщал "Обозреватель", ранее главный российский пропагандист Владимир Соловьев выдал фейк об убийствах крымчан в Украине.