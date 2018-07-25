Блокада Азовского моря: Россия резко сменила тактику

Российская Федерация в Азовском море изменила модель поведения – стала задерживать иностранные суда при в Керченском проливе.

Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян во время пресс-конференции в среду, 25 июля, пишет "Укринформ".

"Мы отслеживаем, что Российская Федерация изменила алгоритм своих действий в Азовском море... задерживает иностранные суда, следующих в Украину, в Керченском проливе, затягивая время предоставления разрешений прохода именно через Керченский пролив. Есть информация, что время задержки судов иногда составляет до 3-х суток", – сказал он.

Как пояснил представитель Госпогранслужбы, это влияет на экономическую привлекательность Украины. В то же время он отметил, что по международному договору Азовское море является морем внутреннего пользования как для Украины, так и для Российской Федерации.

"Его могут свободно использовать две стороны, поэтому формально РФ может осматривать судна. Но мы понимаем, для чего это делается", – сказал Слободян.

Отвечая на вопрос журналистов, есть смысл расторгнуть указанный договор о двустороннем использовании Азовского моря, Слободян отметил, что изменение договора имеет ценность, когда обе стороны намерены его выполнять.

"Мы можем принять такое решение в одностороннем порядке, но, по моему мнению, эффекта от этого не будет", — сказал он.

В свою очередь, руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк отметил, что, по его убеждению, российская сторона создает проблемы для судов, заходящих в Украину, для давления на нее, в частности, в вопросе восстановления Украиной водоснабжения Крыма.

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Эксперт пояснил, что из-за задержки иностранные суда начинают пересматривать свою логистику, чтобы не заходить в порты Мариуполя и Бердянска, а это создает экономические проблемы для указанных городов.

"РФ создает предпосылки для некоторых отрицательных экономико-социальных последствий в этих городах", – добавил Слободян.

Он отметил: уже есть сведения о том, что в Мариупольском порту формируется псевдоорганизация для организации беспорядков в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина поддерживает введение санкций в отношении российских портов на Черном море в ответ на блокаду российскими властями Азовского моря для украинских судов.

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