Поставили Россию на место: названа главная победа Украины в Азовском море

Переброска поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" Военно-морских сил Украины в Азовское море практически ничего не поменяет в регионе с точки зрения соотношения сил, однако создаст сдерживающий фактор для противника и несколько потеснит его.

Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал руководитель "Украинского милитарного центра", сержант резерва морской пехоты Тарас Чмут.

"Это повлияет на военно-морскую компоненту в формате надводных сил в целом. Ожидается, что это поможет переместить линию соприкосновения с российскими катерами и кораблями от 12-мильной зоны ближе к середине Азовского моря. Бывали случаи, когда катер россиян находился в семи милях от нашего берега, по сути, в наших водах, нарушая международное морское право", – сказал он.

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Эксперт подчеркнул, что Россия в Азовском море чувствует свою безнаказанность и позволяет себе идти на провокации. Однако, как только украинская сторона начнет "отжимать" россиян, или хотя бы просто находиться в этих районах, это уже будет сдерживающим фактором.

"Чем крута ситуация с "Донбассом" и "Корцом", так это тем, что мы едва ли не впервые задали тон игре. Мы поставили россиян в ситуацию, когда они должны отвечать на наши действия, а не наоборот. Мы сумели перехватить инициативу хотя бы на короткое время, сделав шаг, которого они не ожидали. Причем мы были готовы к разным сценариям развития ситуации: нас пропустят или нет, пропустят и заблокируют, попытаются задержать и так далее", – пояснил Чмут.

По его мнению, ВМС достаточно качественно спланировали эту операцию, кроме медийной составляющей – "там все очень печально".

"Но надо понимать, что когда мы отправляем что-то на Азов, то что-то забираем с Черного моря, где проблемы не меньшие. Поэтому надо держать баланс, нельзя оставить Черное море с его стратегически важными портами и коммуникациями без хотя бы минимального прикрытия", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 24 сентября поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" Военно-морских сил Украины прибыли в Мариуполь. С ними также были два малых бронированных артиллерийских катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны".

Напомним, что поход кораблей стартовал утром 20 сентября. Они направились из Одессы через Керченский пролив в сторону Бердянска, где должны сформировать новую военно-морскую базу флота на Азовском море.

22 сентября российское "пограничное управление по Республике Крым Федеральной Службы Безопасности" забило тревогу, заявив о "вторжении" украинских кораблей. И уже на следующий день, 23 сентября, они подошли к Керченскому проливу и незаконно построенному Крымскому мосту.

По данным ВМС, переход проходил в сложной обстановке. Первым мост прошел буксир "Корец", за ним "Донбасс". Россияне подогнали два десантно-штурмовых катера БК-16. Следом шли судна погранслужбы России.

При этом разведывательный корабль РФ осуществил чрезмерное сближение с украинскими судами, чем создал опасную ситуацию. Позже появилось первое видео.

В России остро отреагировали на продвижение Украины. "Эксперты" распространяли свое мнение в СМИ по этому поводу, а пользователи соцсетей выражали явное волнение.