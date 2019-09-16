"Били по ногам, растягивали тело": Балух рассказал о жутких пытках в России

Освобожденный украинский узник Кремля Владимир Балух во время заключения подвергался жестоким пыткам.

В тверской колонии №4 политзаключенного сильно избивали. Видеорассказ Балуха был записан еще во время его ареста, но впервые обнародован на брифинге в Киеве 16 сентября (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Физическое насилие началось сразу, с первой секунды приезда. Дальше была так называемая приемка – жесткая, с физическим насилием. Был избит сотрудникам колонии. Их было много, человек 10, ну минимум 8. Били сзади", – рассказал жуткие подробности Балух.

Он уточнил также, что в это время с ним был еще один осужденный, который находился в другом помещении. Их заводили поодиночке и избивали.

Владимир Балух во время заключения Скриншот видео

"Садили на шпагат, били по ногам, в область печени и почек, головы, били сзади. Я находился лицом к стене в растянутом виде до дикой физической боли. Ноги растянуты, практически на шпагате и в этот момент били", – сообщил Владимир Балух.

По его словам, пытки продолжались около 10 минут. После этого его раздели догола и выдали робу, которая не застегивалась.

Как писал OBOZREVATEL, Балух был освобожден 7 сентября. Под заключением в России он находился с 2016 года. В результате обмена из России вернулись 35 военнопленных. Такое же количество арестованных в Украине преступников отправились в РФ.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал