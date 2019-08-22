Бил, пока не упала: под Кропивницким педофил жестоко изнасиловал девочку

В селе Дмитриевка Знамянского района Кировоградской области мужчина похитил девочку и жестоко ее изнасиловал.

Об этом со ссылкой на Единый реестр судебных решений пишет Gazeta.ua.

Отмечается, что предполагаемый насильник ехал на подводе и увидел ребенка, который гулял возле парка.

Под Кропивницким педофил жестоко изнасиловал девочку belnovosti.by

"Мужчина заметил несовершеннолетнюю. Схватил ее за руку, заставил сесть на гужевой транспорт и отвез в безлюдное место. Там нападавший бил девочку, пока она не упала и не потеряла сознание. Потом изнасиловал ее", – сказано в судебном документе.

Мужчине было объявлено подозрение и назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области мужчина совершал развратные действия относительно своей 6-летней родственницы. Он заманил ребенка домой предложением поиграть в игры на телефоне.

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