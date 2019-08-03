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Беглого судью Чауса заметили в Молдове: опубликовано видео

1.2т Читать материал на украинском

Беглого украинского судью по делам Евромайдана Николая Чауса, который подозревается в получении взятки в $150 тыс., заметили в столице Молдавии Кишиневе.

Его вместе с охраной прямо посреди улицы во время разговора по мобильному телефону сняли местные журналисты. Ролик опубликован в YouTube.

Когда скандальный судья увидел, что его снимают, то резко развернулся и пошел в другую сторону.

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На вопросы корреспондента "Как у вас дела?" и "На каком этапе суда ваше дело?" он отвечать не стал.

Николай Чаус

Николай Чаус

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Как писал OBOZREVATEL:

  • В августе 2016 года Николая Чауса задержали с поличным при получении взятки.

  • Он рассматривал дело торговца наркотиками и вдруг неожиданно объявил перерыв. После этого судья ушел из здания, встретился с человеком, который передал ему взятку, затем вернулся и вынес решение в пользу подсудимого. Судья спрятал часть денег в стеклянные банки, которые закопал в огороде.

  • Арестовать Чауса украинские прокуроры не смогли по причине его судейского иммунитета, которого его могла лишить Верховная Рада.

  • Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса.

  • В свою очередь, он сбежал на территорию оккупированного Крыма, а оттуда – в Молдову.

  • 1 марта 2017 года он был задержан сотрудниками прокуратуры страны. После этого Украина направила в Молдову запрос на экстрадицию беглого судьи.

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Темы
Борьба с коррупцией в Украине Евромайдан
Персона
Николай Чаус
Место
Молдова Кишинёв
Теги
видео расследование
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