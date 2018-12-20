МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

База ВМС на Азове: Полторак озвучил сроки создания

907Читать материал на украинском

Министерство обороны Украины ставит в приоритет на 2019 год создание морской базы в Азовском море для эффективной борьбы с Россией.

Об этом в ходе пресс-конференции в Одессе рассказал глава Минобороны Степан Полторак, уточнив, что командование Военно-морских сил предоставит расчеты по созданию базы, передает "Громадське".

"Нам нужно усилить свое присутствие в Азовском море, мы должны реагировать на те угрозы, которые существуют в Азовском море и ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой РФ захватить новые территории, все Азовское море", – подчеркнул Полторак.

Новости
Украина готовится форсировать Керченский пролив: назван способ противостоять России

По его словам, именно поэтому приоритетом на ближайшее время будет создание морской базы и штаба Военно-морских сил.

Степан Полторак

Степан Полторак

Пресс-служба Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. Он также уточнил, что защищаться в морях и уничтожить Крымский мост позволят ракеты.

О создании военной базы в Азовском море в Украине говорят уже давно. Еще в сентябре появилась информация, что будет увеличено присутствие в этом регионе из-за провокации России. Правда тогда сообщилось, что база будет создана до конца 2018 года.

Однако уже в октябре стало известно, что осуществить проект в такие сроки невозможно из-за недостатка денег.

Уже 25 ноября Россия атаковала корабли ВМС Украины в Черном море, захватив три судна и моряков.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Степан Полторак
Место
Украина
Теги
Министерство обороны УкраиныКерченский пролив
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги