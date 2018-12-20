База ВМС на Азове: Полторак озвучил сроки создания

Министерство обороны Украины ставит в приоритет на 2019 год создание морской базы в Азовском море для эффективной борьбы с Россией.

Об этом в ходе пресс-конференции в Одессе рассказал глава Минобороны Степан Полторак, уточнив, что командование Военно-морских сил предоставит расчеты по созданию базы, передает "Громадське".

"Нам нужно усилить свое присутствие в Азовском море, мы должны реагировать на те угрозы, которые существуют в Азовском море и ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой РФ захватить новые территории, все Азовское море", – подчеркнул Полторак.

По его словам, именно поэтому приоритетом на ближайшее время будет создание морской базы и штаба Военно-морских сил.

Степан Полторак Пресс-служба Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. Он также уточнил, что защищаться в морях и уничтожить Крымский мост позволят ракеты.

О создании военной базы в Азовском море в Украине говорят уже давно. Еще в сентябре появилась информация, что будет увеличено присутствие в этом регионе из-за провокации России. Правда тогда сообщилось, что база будет создана до конца 2018 года.

Однако уже в октябре стало известно, что осуществить проект в такие сроки невозможно из-за недостатка денег.

Уже 25 ноября Россия атаковала корабли ВМС Украины в Черном море, захватив три судна и моряков.