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Экс-главарь "ДНР" Захарченко перед смертью готовил Путину компромат на Курченко – СМИ

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Расследования
5,5 т.

  • Российское издание Baza опубликовало расследование об убийстве экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко

  • По данным журналистов, перед смертью он препятствовал интересам бизнесмена Сергея Курченко

  • Компромат на него Захарченко собирался передать лично президенту РФ Владимиру Путину

Александр Захарченко и Сергей Курченко

Александр Захарченко и Сергей Курченко. Коллаж

Baza опубликовала расследование о том, чем занимался лидер самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко незадолго до его убийства.

По данным российского издания, он препятствовал экономическим интересам бизнесмена Сергея Курченко. Он является близким к семье экс-президента Украины Виктора Януковича.

До 2014 года Курченко владел активами в топливной энергетике, среди которых Одесский НПЗ и сеть АЗС, а также крупным медиахолдингом UMH group. После Майдана большая часть украинских активов бизнесмена была арестована, когда его объявили в розыск. Курченко подозревали в крупных хищениях и организации преступной группировки.

После переезда в Россию он купил Феодосийскую нефтебазу в Крыму и начал торговлю сжиженным газом. Также ему принадлежит холдинг Shemerdo Investments, который управляет известными сетями ресторанов.

В 2018 году структуры Курченко взяли под свой контроль поставки угля из Донбасса. Baza пишет, что газораспределительные сети и расчетные центры в "ДНР", через которые платило население, бизнесмен начал контролировать еще раньше.

Журналисты выяснили, что к середине осени 2014 года скопилось около $200 млн наличными за оплату газа. Гривны на микроавтобусах перевозили на территорию, подконтрольную Украине, меняли на доллары и отправляли в Россию. Издание утверждает, что охрану машин обеспечивал "чеченский спецназ" за 10% от перевозимой суммы. Отмечается, что схема стала причиной ссоры между Курченко и Рамзаном Кадыровым. После нее от бизнесмена дистанцировался и отвечавший за "Л/ДНР" Владислав Сурков.

Глава "ДНР" Захарченко пытался помешать Курченко захватить все денежные потоки на Донбассе, пишет Baza. Они дважды встречались и оба раза Захарченко отказался от денежного вознаграждения. В сентябре 2015 года Курченко указом Захарченко попал под санкции "ДНР" и лишился части бизнеса.

В следующем году Курченко стал управлять крупным угледобывающим предприятием "ЛНР" ГУП "Антрацит", а затем "Луганскими электросетями". В 2017 году было введено временное внешнее управление на 40 крупнейших предприятиях топливной энергетики и металлургической промышленности Донецка, через которое они попали под контроль связанной с Курченко компании "Внешторгсервис". Весной 2018 года другая подконтрольная Курченко компания "Газ-Альянс" была назначена единственным экспортером угля из "ДНР" и "ЛНР".

Источники Baza рассказали, что Захарченко собирал компромат на Курченко о том, что через "Газ-Альянс" и связанные с ней фирмы идут поставки, отчеты о которых направляют в Москву и руководству республик. Но большая часть антрацита с шахт вывозилась и реализовывалась через офшоры.

Знакомые Захарченко утверждают, что он собирался отдать компромат на Курченко лично президенту России Владимиру Путину. Сделать это бизнесмен планировал на похоронах Иосифа Кобзона 2 сентября 2018 года. Подвести к Путину его якобы должен был Геннадий Зюганов, в чью машину Захарченко пересадил бы встретивший его в аэропорту депутат Госдумы Казбек Тайсаев. Но Захарченко был убит накануне запланированной поездки в Москву.

После смерти Захарченко всех людей из его окружения вывезли в Россию, либо настояли на их отъезде, и запретили возвращаться назад. Кто именно настаивал на этом, в расследовании не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко скорее всего ликвидировали представители его собственной охраны. Об этом говорится в расследовании российских пропагандистов ресурса Baza. Они ссылаются на анонимный источник из окружения военного преступника

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УкраинаДонецкДНРСергей КурченкоАлександр Захарченко
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