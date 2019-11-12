"Банковские" задержания: экс-чиновницу НБУ арестовали с залогом в 15 млн грн

Поздно вечером во вторник, 13 ноября, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге по делу о стабкредите VAB Банку в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

Как сообщает Интерфакс-Украина, также в качестве альтернативы была определена возможность внесения залога в размере 15 млн грн.

Также 11-12 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении ряду банковских чиновников. Среди них оказались: экс-первый заместитель главы НБУ Александр Писарук, член совета НБУ Николай Каленский и Шульга. Указанные лица подозреваются в завладении денежными средствами стабилизационного кредита VAB Банку на 1,2 млрд грн в октябре 2014 года.

VAB Банк Delo.ua

Отмечается, что кроме них, о подозрении сообщили еще пятерым: главе набсовета и замглаве правления VAB Банка, а также трем должностным лицам частных компаний, связанных с владельцами банка. Для них правоохранители будут просить меру пресечения в виде содержания под стражей или залог от 2,5 млн грн до 30 млн грн.

Как известно, НБУ в ноябре 2014 года через 40 дней после предоставления стабкредита признал ВиЭйБи Банк (VAB банк, Киев) неплатежеспособным. 20 марта 2015 года была отозвана его банковская лицензия, а сам он был ликвидирован.

По данным НБУ, к началу октября 2014 года VAB Банк по размеру активов занимал 16-е место (23,97 млрд грн) среди 166 действовавших в стране банков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее с целью задержания главы правления Райффайзен Банка Александра Писарука в его офис пришли сотрудники НАБУ. Он обвиняется в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением;

также НАБУ і САП задержали 7 человек, которые подозреваются в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного в 2014 году ПАТ "ВіЕйБі Банк".

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