Банды поделили Кривой Рог на наркосектора: полиция Павлограда "сотрудничала" с группировками

Несмотря на сотрудничество, между бандами то и дело возникают "войны" за территории и поставки

Кроме наркотиков, бандиты контролировали рынок металлолома, работу подпольных игровых залов и незаконные АЗС. В последнем им якобы помогает полиция

С двумя из них, по информации СМИ, сотрудничали задержанные полицейские из Павлоградского отделения полиции

В Кривом Роге криминальные группировки поделили город на сектора для сбыта наркотиков

В Кривом Роге криминальные группировки поделили город на сектора, где сбывают наркотики и промышляют другими незаконными делами. С некоторыми из них и сотрудничали полицейские из Павлоградского отделения полиции, которых недавно задержала СБУ.

По информации "Страны", полицейские из Павлограда "работали" с двумя наркобандами – ОПГ "Стрижа" и так называемыми "мамедовскими". Обе они из Кривого Рога и, согласно словам источника издания, заправляют всем наркобизнесом в регионе.

Так, бандиты поделили город на сектора, которые контролируются отдельными группировками:

Терновский район Кривого Рога "держит" ОПГ "Краснобалковские", которую возглавляет 53-летний Вячеслав Лысаков. В банде 10 человек.

ОПГ "Гвардейские" контролирует жилой массив "Северный ГЗК" и микрорайона "Даманский".

Группировка "Муховские" орудует тоже на "Даманском", состоит из пяти человек и занимается торговлей марихуаной.

"Двадцатовские" – выходцы из 90-х, которыми руководит сравнительно молодой авторитет Александр Ожиганов по кличке "Семен". В банде 14 "постоянных" участников, но когда начинаются конфликты с другими ОПГ, её численность увеличивается до 50 человек. "Добровольцами" обычно становятся юные спортсмены.

ОПГ экс-полицейского Дмитрия Х. по кличке "Колобок". Насчитывает 6 человек, орудует по всему городу и контролирует "закладчиков" метамфетамина.

ОПГ "Креветка" состоит из 5 человек и контролирует закладки метамфетамина и марихуаны.

В Довгинцевском и Ингулецком районах Кривого Рога торгует опиатами безымянная ОПГ из 8 человек, которыми руководят братья Степан и Сергей В.

ОПГ "Пушкина" действует по всему городу и представляет собой своеобразную "крышу" для всех остальных группировок, торгующих наркотиками. В банду входят как бывшие, так и действующие сотрудники полиции. Например, среди членов есть экс-полицейские из Департамента внутренней безопасности полиции. Группировка общается с действующими правоохранителями и таким образом за деньги координирует действия остальных ОПГ.

Еще одной группировкой являются "Мамедовские", в которой состоит более 50 человек. Руководят ею братья Рамиз Мамедов и Анар Мамедов. Эта ОПГ совершает оптовые поставки наркотиков по всей области.

Задержание руководителей полиции Павлограда СБУ

По информации "Страны", ОПГ хоть и сотрудничают друг с другом и полицией, но иногда между ними начинаются "войны" из-за поставок и территорий распространения наркотиков. Например, в 2019-2020 годах сгорело несколько автомобилей, минимум пять раз случались перестрелки, а также неизвестные подожгли магазины и кафе.

Кроме наркотиков, криворожские ОПГ "крышуют" добычу ценных металлов из отвалов горнообогатительных комбинатов, контролируют нелегальный сбор металлолома, работу подпольных игровых залов, сети незаконных АЗС (этим промышляют именно "Мамедовские". Впрочем, по информации издания, последний "бизнес" совместно с бандитами контролируют и местные полицейские.

Задержание руководителей полиции Павлограда СБУ

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