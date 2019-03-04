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"Банановая республика!" Экс-главарь "ДНР" вскипел из-за поступка известной террористки

16.5тЧитать материал на украинском

Бывший главарь "ДНР" Игорь Безлер возмутился переходом танкистки "республики" Светланы Дрюк на сторону Украины.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале, добавив, что в верхушке "ДНР" собрались продавшиеся СБУ предатели.

"То, что Министерство государственной безопасности банановой республики, это филиал СБУ – только слепой не видит, и то, что в прокуратуре банании работают откровенные враги, которые в 2014 году прятались в Мариуполе и Киеве", – написал он.

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Безлер отметил, что "МГБ ДНР" преследует только "русских добровольцев".

"Так может эти с*аные МГБ и прокуратура банании ответят, за что 14 лет добровольцу из России впаяли, и обвинили в шпионаже за то, что работал с ПСНР на передовой… И таких тупых б*ядей в МГБ и банановой прокуратуре – как де*ьма. Если их начать отстреливать сегодня, то года не хватит", – негодовал террорист.

"Банановая республика!" Экс-главарь "ДНР" вскипел из-за поступка известной террористки

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Игорь Безлер (Бес)
Место
Украина
Тег
ДНР
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Комментарии
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Психанул ватный комиссар.)
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1
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Жаль что эта кацапская мразь Безлер, как и кацапский ублюдок Гиркин, до сих пор не ликвидированы.Это дерьмо даже для суда не пригодно, их преступления очевидны, а их свидетельства на суде ничтожны
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4
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Как же у этих ватных мразей подгорает, и это не может не радовать. То дыркин разразился бессильным воем о мести, теперь вот это недоразумение ноет от злости и бессилия. Может ему дуло от автомата погрызть нужно для облегчения, а кто-то в этот момент курок спустит и эта мразь раскинет остатками мозга.
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