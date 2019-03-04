"Банановая республика!" Экс-главарь "ДНР" вскипел из-за поступка известной террористки

Бывший главарь "ДНР" Игорь Безлер возмутился переходом танкистки "республики" Светланы Дрюк на сторону Украины.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале, добавив, что в верхушке "ДНР" собрались продавшиеся СБУ предатели.

"То, что Министерство государственной безопасности банановой республики, это филиал СБУ – только слепой не видит, и то, что в прокуратуре банании работают откровенные враги, которые в 2014 году прятались в Мариуполе и Киеве", – написал он.

Безлер отметил, что "МГБ ДНР" преследует только "русских добровольцев".

"Так может эти с*аные МГБ и прокуратура банании ответят, за что 14 лет добровольцу из России впаяли, и обвинили в шпионаже за то, что работал с ПСНР на передовой… И таких тупых б*ядей в МГБ и банановой прокуратуре – как де*ьма. Если их начать отстреливать сегодня, то года не хватит", – негодовал террорист.

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