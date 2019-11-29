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30 ноября • обновлено в 10:49
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"Из любви к искусству": Балух рассказал, зачем россияне пытали его током и холодом

2.7т
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Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух заявил, что его пытали в РФ "из любви к искусству".

Об этом он сказал в интервью журналисту Виталию Дейнеге. Запись опубликовала волонтерская организация "Повернись живим" на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что российские силовики применяли электричество, оставляли узника в холодных карцерах, не давали ему спать и другое.

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Владимир Балух

Владимир Балух

Крым.Реалии

Балух подчеркнул, что не на 100% уверен в именно такой причине пыток. "Меня даже никто не пытался каким-то образом завербовать, перевербовать... Просто [хотели] доказать тебе, что ты никто и зовут тебя никак. Что в этом мире решает все только сила, сила того, кто с ней пришел", – сказал бывший заключенный.

Смотрите видео с 14:00:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Балух более детально рассказал об избиениях в тверской колонии №4.

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Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Балух
Место
Украина
Теги
видео пытки политзаключенный
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Комментарии
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Смешно
4
Интересно
16
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Свинорусы злые и подлые...то же мне новость
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0
4
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Отмечается, что российские силовики применяли электричество, оставляли узника в холодных карцерах, не давали ему спать и другое....а потом расстреляли 3 раза
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6
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Южный Гарик, Ну это по Савченко ещё было видно)
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2
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Южный Гарик
Южный Гарик
Захаров Дмитрий, и приехал он на Украину, пышущий здоровьем и откормленный как на убой, вот что пытки холодом животворящим делают)))
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2
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Он Алекс
Он Алекс
Вато гопники они такие
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0
3

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