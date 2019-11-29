"Из любви к искусству": Балух рассказал, зачем россияне пытали его током и холодом

Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух заявил, что его пытали в РФ "из любви к искусству".

Об этом он сказал в интервью журналисту Виталию Дейнеге. Запись опубликовала волонтерская организация "Повернись живим" на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что российские силовики применяли электричество, оставляли узника в холодных карцерах, не давали ему спать и другое.

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Владимир Балух Крым.Реалии

Балух подчеркнул, что не на 100% уверен в именно такой причине пыток. "Меня даже никто не пытался каким-то образом завербовать, перевербовать... Просто [хотели] доказать тебе, что ты никто и зовут тебя никак. Что в этом мире решает все только сила, сила того, кто с ней пришел", – сказал бывший заключенный.

Смотрите видео с 14:00:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Балух более детально рассказал об избиениях в тверской колонии №4.

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