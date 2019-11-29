Требовали раздеться и присесть: бывший узник Кремля рассказал об унижениях в тюрьме РФ

Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух рассказал об издевательствах, которые ему пришлось пережить в российской колонии.

Россияне, как отметил он, требуют подчинения и жестоко пытают заключенных. Об этом крымчанин сказал в интервью журналисту Виталию Дейнеге. Запись опубликовала волонтерская организация "Повернись живим" на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Это они заставляют делать абсолютно всех. Каких-то требований, которые отдельно меня касались, за исключением некоторых моментов, таких не было. А все это "ты должен, ты обязан"... Ты должен каждое утро раздеться на "шмоне" догола и присесть два три раза... Самые унизительные вещи.

Также все эти постоянные так называемые шмоны при этапировании... Каждый раз они сопровождаются разными унизительными командами", – рассказал Балух.

Владимир Балух Укринформ

Смотрите видео с 16:15:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Балух рассказал об избиениях в тверской колонии №4.

Он был освобожден 7 сентября, под заключением в России находился с 2016 года.

В целом в результате обмена из РФ вернулись 35 военнопленных. Такое же количество арестованных в Украине преступников отправились в Россию.

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