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30 ноября • обновлено в 10:47
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Требовали раздеться и присесть: бывший узник Кремля рассказал об унижениях в тюрьме РФ

3.5т
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Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух рассказал об издевательствах, которые ему пришлось пережить в российской колонии.

Россияне, как отметил он, требуют подчинения и жестоко пытают заключенных. Об этом крымчанин сказал в интервью журналисту Виталию Дейнеге. Запись опубликовала волонтерская организация "Повернись живим" на странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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"Это они заставляют делать абсолютно всех. Каких-то требований, которые отдельно меня касались, за исключением некоторых моментов, таких не было. А все это "ты должен, ты обязан"... Ты должен каждое утро раздеться на "шмоне" догола и присесть два три раза... Самые унизительные вещи.

Также все эти постоянные так называемые шмоны при этапировании... Каждый раз они сопровождаются разными унизительными командами", – рассказал Балух.

Владимир Балух

Владимир Балух

Укринформ

Смотрите видео с 16:15:

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Балух рассказал об избиениях в тверской колонии №4.

Он был освобожден 7 сентября, под заключением в России находился с 2016 года.

В целом в результате обмена из РФ вернулись 35 военнопленных. Такое же количество арестованных в Украине преступников отправились в Россию.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Украинские политзаключенные в России Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Балух
Место
Украина
Теги
политзаключенный видео тюрьма
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Николаев Олег
Николаев Олег
Да-да, он вывесил флаг Украины на частном доме в Крыму. Конечно же я это помню.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "за исключением некоторых моментов". А поподробнее можно насчет "отдельных моментов"?)
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Иванович Василий
Иванович Василий
И снова проходил мимо, поди - еще и помедленнее, чтобы записать успеть - так?..
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