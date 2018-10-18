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Бабушка керченского стрелка сообщила о его странном поведении перед бойней в колледже

22.1тЧитать материал на украинском

За месяц до того, как устроить бойню в колледже Керчи Владислав Росляков вел себя странно – он забрал у своей бабушки и отца все семейные фотографии.

Он заверил, что просто хочет перефотографировать снимки и сделать новый альбом. Об этом рассказала "Комсомольской правде" бабушка стрелка Таисия Рослякова.

"Неделю назад мы виделись, настроение у него хорошее было. Правда, знаете, что сейчас мне кажется странным? Где-то за месяц до всего этого, внук пришел ко мне и забрал все семейные фотографии. Вытащил их из альбомов. К папке зашел, у него тоже все карточки забрал. Сказал, что хочет их перефотографировать и новый альбом сделать", - рассказала она.

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По словам Росляковой, парень приходил к ней каждую неделю, а вот к отцу заглядывал не всегда.

"Знаете, Владик ведь такой добрый, отзывчивый, он всегда помогал мне по хозяйству. Не то, что его отец. Папка его пил не просыхая. И когда Владик был в пятом классе, мать взяла ребенка и ушла от мужа на съемную квартиру", - сообщила бабушка.

Она добавила, что в детстве керченский стрелок был очень активным ребенком.

"Рот не закрывался, все время болтал. Все, что видел рядом – все комментировал. А когда подрос, замкнутым стал, тихоней. Ничего не рассказывал. В школе учился так себе. А когда ему ноутбук купили, Владика вообще из дома вытянуть на улицу невозможно стало – все время в какие-то игры играл. А вот планы на будущее строил. После колледжа хотел пойти служить по контракту. В армию его тянуло", - рассказала Таисия.

Бабушка керченского стрелка сообщила о его странном поведении перед бойней в колледже

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее соседи рассказали, что Росляков в детстве был жестоким, он издевался над животными.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Tomas Fan
Tomas Fan
Все СМИ и свидетели бойни поголовно трубят (или просто пересказывают чей то фейк), что этот ублюдок после взрыва в столовой, которая как я понимаю, на первом этаже и расстрела в коридоре, поднялся на второй этаж, где убил зауча и ещё одного препода, а затем застрелился в библиотеке. Но на фото чётко видно, что Росляков спускается. И тут несостыковка. Почему никто не говорит, что он делал отстрел ещё и на третьем этаже и затем спускался на второй (видно на фото) или повторно спускался на первый? Вообщем, хрен поймёшь этих очевидцев : одна говорит - было 9-10 человек с автоматами, другие заявляют, что чувак зашёл в колледж с помповиком за плечём и начал стрельбу. Тогда, когда ж он успел взорвать столовку, если после первых же выстрелов все бы и разбежались? Они или обкуренные или так напужались, что не могут 10 стрелков от одного отличить, автоматические выстрелы от одиночного, и что было сразу, взрыв, а после стрельба, или наоборот. И самое интересное, что СМИ, как украинские, так и ихтамнетовские выдают эту ахинею за правду:)
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Ларченко Олег
Ларченко Олег
ФСБ дурака завербовала. А потом самоубили.
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Галицький Данило
Галицький Данило
В армию его тянуло! Убивать хотелось! А тут такое счастье, в родную сруцкомирскую говень попал, недождался контракта, пошёл по стези Хуйла, решил мочить своих, чтоб чужие боялись. Беслан тому пример.
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