Бабушка керченского стрелка сообщила о его странном поведении перед бойней в колледже

За месяц до того, как устроить бойню в колледже Керчи Владислав Росляков вел себя странно – он забрал у своей бабушки и отца все семейные фотографии.

Он заверил, что просто хочет перефотографировать снимки и сделать новый альбом. Об этом рассказала "Комсомольской правде" бабушка стрелка Таисия Рослякова.

"Неделю назад мы виделись, настроение у него хорошее было. Правда, знаете, что сейчас мне кажется странным? Где-то за месяц до всего этого, внук пришел ко мне и забрал все семейные фотографии. Вытащил их из альбомов. К папке зашел, у него тоже все карточки забрал. Сказал, что хочет их перефотографировать и новый альбом сделать", - рассказала она.

По словам Росляковой, парень приходил к ней каждую неделю, а вот к отцу заглядывал не всегда.

"Знаете, Владик ведь такой добрый, отзывчивый, он всегда помогал мне по хозяйству. Не то, что его отец. Папка его пил не просыхая. И когда Владик был в пятом классе, мать взяла ребенка и ушла от мужа на съемную квартиру", - сообщила бабушка.

Она добавила, что в детстве керченский стрелок был очень активным ребенком.

"Рот не закрывался, все время болтал. Все, что видел рядом – все комментировал. А когда подрос, замкнутым стал, тихоней. Ничего не рассказывал. В школе учился так себе. А когда ему ноутбук купили, Владика вообще из дома вытянуть на улицу невозможно стало – все время в какие-то игры играл. А вот планы на будущее строил. После колледжа хотел пойти служить по контракту. В армию его тянуло", - рассказала Таисия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее соседи рассказали, что Росляков в детстве был жестоким, он издевался над животными.