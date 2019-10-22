"Азов" жестко ответил США на "террористов": текст заявления

Внесение украинского батальона "Азов" в списки террористов является информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность.

Об этом сообщает пресс-служба "Азова" в ответ на обращение конгрессменов США. Бойцы отметили, что своей службой заслужили уважение миллионов украинцев, в том числе и тех, кто проживает за пределами Украины.

"Именно "Азов" в 2014 году освободил Мариуполь, в 2015 году совершил успешное Павлополь-Широкинское наступление. С начала этого года до сентября месяца бойцы "Азову" несли службу на передовой ООС в районе Светлодарской дуги, где блестяще выполнили не одну боевую операцию и нанесли врагу бесчисленное количество невосполнимых потерь. Своей победой наш полк неоднократно доказывал верность Украине и украинскому народу, и демонстрировал свою готовность идти в бой за Родину с целью полного уничтожения русского оккупанта на нашей земле", – отмечается в сообщении.

В "Азове" подчеркнули, что их батальон входит в структуры Нацгвардии, что подчиняется МВД и Генеральному штабу Украины.

"Причиной же, которая якобы стала толчком к появлению подобных обращений в США, считаем полной чушью, ведь никаких доказательств причастности подразделения "Азов" к терактам в Новой Зеландии никогда не существовало в природе, и является банальной ложью и клеветой", – отмечает пресс-служба.

В "Азове" напомнили, что подобные заявления уже доносились из США 2015-16 годах. Тогда попытки очернить "Азов" напоминали выдумки пророссийской пропаганды, подчеркнуто в заявлении.

"Азов"

Как сообщал OBOZREVATEL, в США конгрессмены потребовали от Госдепа признать украинский полк "Азов" террористической организацией.

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