Азаров поедет на Донбасс? В "Л/ДНР" заговорили о смене главарей

В "ДНР" и "ЛНР" могут пройти кадровые перемены – на место главарей могут поставить экс-главу МВД времен Виктора Януковича Виталия Захарченко и экс-премьера Николая Азарова.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Политика Страны". "Дескать это должно помочь запустить процесс диалога Донбасса и Киева", – сказано в сообщении.

Кремль якобы предлагал Захарченко стать руководителем одной из "республик" в 2015 году, но тогда он отказался. "Но некоторое время назад сам Захарченко решил, что все-таки возглавить "народные республики" – для него неплохая тема. И начал пиар-кампанию", – пишет "Страна".

Виталий Захарченко и Николай Азаров Коллаж

В Москве такое решение не поддержали, но новые сообщения о смене незаконного руководства "ДНР" могут означать, что отношение Кремля к Захарченко резко поменялось и его действительно решили отправить на Донбасс.

"Теперь что касается Николая Азарова. К Николаю Яновичу, в отличие от многих других представителей украинской эмиграции, отношение в Москве уважительное. Однако сам он, по словам его знакомых, никогда не поднимал вопрос о возможности своего назначения на Донбасс", – сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, недавно главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин внезапно отказался от идеи особого статуса в Конституции России, назвав подобный вариант некорректным.

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