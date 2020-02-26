Уголовник из 90-х: что известно о застреленном в Киеве Вульфе

Застреленный на улице Городецкого в Киеве бизнесмен Леонид Вульф оказался криминальным авторитетом из 90-х.

По информации Укррудпрома, Вульф – выходец из криминальных кругов Кривого Рога, в последние годы он занимался денежными махинациями в нескольких странах ЕС.

Его имя всплывало во время скандалов в Испании, связанных с мафией. Испанские правоохранители задержали группировку, которая занималась отмыванием денег украинско-российской мафии через вложение в недвижимость этой страны. Схема работала так: деньги из Украины, полученные незаконным путем, переводились на счета офшорных фирм, затем - на счета в Нидерландах и Андорре. А оттуда в виде кредитов шли в Испанию.

Леонид Вульф

Уже там эти средства вкладывались в строительство отелей. Затем недвижимость продавалась, и деньги вновь аккумулировались на офшорных счетах. Одним из участников этой схемы якобы и был Вульф, который создал в этой стране свою компанию по торговле недвижимостью.

Также известно, что в 90-х Вульф вместе со своим партнером торговал металлом, в том числе и с "Криворожстали". Однако в Кривом Рогу у них возник конфликт с местными бандитами – братьями Горпинич. Якобы они хотели заставить Вульфа и его партнера делиться с ними прибылью от продажи металла. Вульф на это не пошел.

По информации сайта Кривой Рог, в августе 1994 года Горпинич-старший вместе со своим братком явились в дом к Вульфу. Там у них произошел конфликт, в результате которого Горпинич был застрелен. Вульфа арестовали по подозрению в убийстве, но через несколько месяцев отпустили. Через полгода погиб и Горпинич-младший, его тело нашли в пруду Кривого Рога.

Сам Вульф отбывал наказание в израильской тюрьме. Его обвиняли в организации преднамеренных убийств в 1995 году. Речь шла как раз о двойном убийстве в Кривом Роге. Примечательно, что в конце ноября 2019 года квартиру Леонида Вульфа на ул. Городецкого в Киеве ограбили. Тогда из квартиры бизнесмена унесли 200 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вульф погиб в своей квартире. Его тело обнаружили друзья. Бизнесмен не отвечал на звонки, из-за чего его адвокат с женой и знакомым решили навестить мужчину.

Когда они прибыли на место, дверь квартиры была заперта. Друзья Вульфа были вынуждены открыть ее дубликатом ключей, который был у адвоката. А уже в коридоре они обнаружили окровавленное тело бизнесмена с простреленной головой. По данному факту следственный отдел Печерского управления полиции внес сведения в Единый реестр по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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