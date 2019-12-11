Забили до смерти волонтера: суд вынес решение по фигурантам громкого дела

В среду, 11 декабря, Донецкий апелляционный суд взял под стражу двух подростков, которых подозревают в смертельном избиении волонтера из Бахмута Донецкой области Артема Мирошниченко.

Меру пресечения избрали на срок до 29 января 2020 года без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что суд изменил меру пресечения 16-летнему подозреваемому.Также была удовлетворена апелляцию прокуратуры на решение Артемовского горрайонного суда Донецкой области, который отпустил одного из подозреваемых под круглосуточный домашний арест.

Артем Мирошниченко умер: фигурантов арестовали

"Сейчас оба фигуранта находятся под стражей без права внесения залога", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Артему Мирошниченко было 36 лет. Он и его семья помогали Вооруженным силам Украины с первых дней войны. 29 ноября на него напали в Бахмуте. Два нетрезвых подростка, 16 и 17 лет, догнали его и начали избивать.

Волонтер пережил несколько сложных операций, находился в коме, однако выжить ему не удалось. Родные и друзья Мирошниченко убеждены, что причиной нападения была его активная проукраинская позиция.

8 декабря в Бахмуте попрощались с Мирошниченко.

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