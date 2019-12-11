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11 декабря • обновлено в 20:00
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Забили до смерти волонтера: суд вынес решение по фигурантам громкого дела

1.4т
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В среду, 11 декабря, Донецкий апелляционный суд взял под стражу двух подростков, которых подозревают в смертельном избиении волонтера из Бахмута Донецкой области Артема Мирошниченко.

Меру пресечения избрали на срок до 29 января 2020 года без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что суд изменил меру пресечения 16-летнему подозреваемому.Также была удовлетворена апелляцию прокуратуры на решение Артемовского горрайонного суда Донецкой области, который отпустил одного из подозреваемых под круглосуточный домашний арест.

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Артем Мирошниченко умер: фигурантов арестовали

Артем Мирошниченко умер: фигурантов арестовали

"Сейчас оба фигуранта находятся под стражей без права внесения залога", – добавили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Артему Мирошниченко было 36 лет. Он и его семья помогали Вооруженным силам Украины с первых дней войны. 29 ноября на него напали в Бахмуте. Два нетрезвых подростка, 16 и 17 лет, догнали его и начали избивать.

  • Волонтер пережил несколько сложных операций, находился в коме, однако выжить ему не удалось. Родные и друзья Мирошниченко убеждены, что причиной нападения была его активная проукраинская позиция.

  • 8 декабря в Бахмуте попрощались с Мирошниченко.

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Автор
Ирина Кулинич
Тег
волонтерство
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Пацаны герои.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Сегодня по-дох ещё один инвалид АТОшник.это не случайность а закономерность, аминь.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Отпустить героев избавляли мир от сви-до-митых плебеев.
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