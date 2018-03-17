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Тянет на статью: за что придется отвечать Рубану

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Арестованному руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану придется как минимум отвечать перед судом за попытку провоза оружия из оккупированных территорий.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Олег Стариков.

"Я вижу, что действительно Рубан на 263 статью Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. – Ред.) натворил. Но то, что он по 258-й (подготовка к теракту) проходит. Если он вез оружие, то нельзя говорить, что он будет совершать террористический акт. Например, взяли на улице человека с незаконным оружием, а ему правоохранители говорят: ты готовил теракт на высшее должностное лицо", - отметил он.

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По его словам, пока следствие предоставило очень слабые доказательства того, что тот действительно планировал теракт.

"Есть еще субъективная сторона – это прямой умысел. То есть, это то, что человек должен сказать, что, да, действительно я хотел это сделать, и это все задокументировано", - подчеркнул Стариков.

Как сообщал "Обозреватель", глава СБУ Василий Грицак во время брифинга в Киеве заявил, что Владимир Рубан в сговоре с главарем "ДНР" Александром Захарченко готовили кровавый теракт в Киеве.

В свою очередь Захарченко заявил, что встречался с Рубаном, но это было давно.

СБУ представила доказательства вины Рубана, опубликовав видео, на котором показано его перемещение на подконтрольной террористам территории, а также загрузку боевиками в микроавтобус оружия. Более того, была обнародована аудиозапись, на которой Рубан пересчитывает оружие.

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Персоны
Владимир РубанОлег Стариков
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Украина
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