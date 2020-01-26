Альперин инициировал преследование следователей ГФС: всплыли доказательства

Бизнесмен Вадим Альперин, которого называют "крестным отцом контрабанды" руководил распространением дискредитационных материалов по следователям ГУ Государственной фискальной службы в Сумской области, а также инициировал их уголовное преследование.

Об этом стало известно на заседании Высшего антикоррупционного суда 23 января во время продления Альперину срока действия возложенных на него обязанностей еще на два месяца, пишут "Наші гроші".

Так, 12-13 ноября 2016 года следователи ГУ ГФС в Сумской области провели обыск на таможенном посту "Столичный" Киевской таможни, в ходе которого было изъято 9 контейнеров с наздекларированной тканью компании "Торгест".

Альперин инициировал преследование следователей ГФС РБК-Украина

Обнаруженные на электронной почте Альперина материалы указывают на то, что он инициировал преследование отдельных сотрудников ГУ НГФС в Сумской области после указанного обыска.

В частности, одного сотрудника лишили возможности продолжать расследование, производство было передано в следственный отдел прокуратуры Сумской области, а в отношении самого следователя и некоторых должностных лиц ГФС было открыто уголовное производство.

Кроме того, на почте Альперина была обнаружена переписка по размещению заказных сюжетов и статей. Так, 22.11. 2016 Альперин получил на свою электронную почту и перенаправил на другую почту текст публикации по изъятию контейнеров "Торгест". В тот же день эта публикация появилась на ресурсе, указанном в письме Альперину. Впоследствии Альперин получил отчет о размещении публикации и потраченные на это суммы 3400 грн и 600 долларов США.

Альперин платил за преследование следователей ГФС Наші гроші

Альперин платил за преследование следователей ГФС Наші гроші

Отметим, ООО "Торгест" фигурирует в уголовном производстве НАБУ и САП как предприятие-импортер, которое использовалось в 2016-2017 годах для ввоза в Украину и растаможивание товаров через пост "Столичный" Киевской таможни по заниженной стоимости.

Альперин проходит по делу как организатор этой преступной организации. 29 ноября ему избрана мера пресечения содержание под стражей с альтернативой залога в 70 млн грн, которую он внес. На него был возложен ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет, не выезжать за пределы г. Одесса, не общаться с другими подозреваемыми.

26 января адвокат Альперина Андрей Федур сообщил в Facebook, что с его клиента сняли электронный браслет.

"Пришли хорошие новости для моего подзащитного Вадима Альперина — с него сняли электронный браслет, закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС (Высшего админсуда). Забавность ситуации заключается в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А. В. боролся как лев, чтобы продолжить обязанность носить электронный браслет. И следственный судья из ВАС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А. В. „забыл“ передать решение в исполнение", – пояснил защитник.

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