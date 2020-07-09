Что творят в Украине "законники" и кто такой Лоту Гули. Эксклюзив о громком задержании бандитов

В Одессе сотрудники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины задержали членов организованной преступной группировки (ОПГ), которая держала в страхе бизнесменов. Действиями бандитов, по информации силовиков, руководил вор в законе Лоту Гули.

Азербайджанский авторитет Надир Исмаилов (Салифов) считается одним из самых влиятельных и опасных на всем постсоветском пространстве. За рубежом его называют исключительно как "русский мафиози".

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Что произошло в Одессе

По информации СБУ, задержанные 7 июля в Одессе члены ОПГ планировали похитить местного предпринимателя, а затем с помощью угроз убийством "выбить" из него деньги. Однако силовики перечеркнули планы преступников.

В спецслужбе подчеркнули, что в состав группировки входило более 10 жителей областного центра. Они создавали искусственные конфликтные ситуации и требовали деньги за их решение, а в случае неуплаты угрожали насилием и физической расправой.

На своих жертв бандиты нередко выходили в социальных сетях. В состав ОПГ входили и женщины, служившие наживкой. Также находили подход и к спутницам бизнесменов.

В итоге обеспеченных жертв похищали, под угрозами получали доступ к их квартирам и домам, проникали туда и забирали ценное имущество.

По информации, которую раньше озвучивали в Нацполиции Украины, за освобождение заложников похитители под руководством Лоту Гули обычно требовали от одного миллиона долларов.

Задержание членов ОПГ под руководством Лоту Гули в Одессе Фото – СБУ

По словам источников OBOZREVATEL, такая деятельность "подчиненных" Лоту Гули не ограничивалась жемчужиной у моря, однако участвовали ли в других преступлениях на территории Украины задержанные в Одессе – пока неизвестно. "Локальных" группировок у вора хватает. Причем, не только в нашей стране.

Молодой авторитет

22-летний Надир Салифов к 1995 году был уже хорошо известен в Азербайджане своими криминальными делами. Закономерный итог: Гули оказался на скамье подсудимых с целым букетом статей Уголовного кодекса — кражи, бандитизм, похищение людей и др.

Как сообщали азербайджанские СМИ, на сделку со следствием авторитет не пошел и виновным себя признавать отказался, поэтому получил по полной — 15 лет лишения свободы.

В 2005 году сторона обвинения предоставила суду новые эпизоды преступной деятельности Салифова, и его срок увеличился до внушительных 27 лет.

Невероятно, но факт: Гули вышел на свободу досрочно в октябре 2017 года, когда до конца его официального срока оставалось пять лет. Как именно это произошло, можно только предполагать.

Надир Салифов (Лоту Гули, Гули бакинский) был коронован в азербайджанской исправительной колонии № 6 поселка Беюк Шор 13 апреля 2001 года Фото: primecrime.ru

Неуловимый Гули

Длительное заключение не помешало Лоту Гули вести свои криминальные дела. А его ставленники успешно занимали позиции в крупных городах России, подмяв под себя значительную часть рыночного бизнеса.

В отношении Надира Исмаилова (он решил расстаться со своей фамилией Салифов) сейчас в России расследуется целый ряд уголовных дел, связанных с похищениями людей и вымогательствами. Кроме того, "законника" обвиняют и по новой статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии) – руководстве на протяжении десяти лет преступным кланом. Россия внесла изменения в законодательство в отношении воров в законе раньше Украины.

Лоту Гули Фото: primecrime.ru

Осенью 2019 г. в РФ заявили, что Гули объявлен в международный розыск. Плюс ко всему к его поискам помимо МВД якобы подключилась и ФСБ. Однако источники OBOZREVATEL утверждают, что это может быть ширмой, так как в криминальных кругах давно поговаривают о его тесных связях с российскими спецслужбами.

Гули присутствует в Instagram, где делится своими фото из разных стран Скриншот

Как бы то ни было, а фактом остается то, что вор в законе давно скрывается за границей – как от силовиков, так и от своих конкурентов. Несмотря на то, что врагов у Гули хватает, пока что ему удается избежать серьезной опасности. Некоторые из них с завидной периодичностью становятся жертвами киллеров, а другие сами попадают в руки правоохранителей разных стран.

Так, в феврале 2020-го турецкие силовики вольно или невольно помогли Надиру Исмаилову. Они заявили, что в результате проведенной ими спецоперации задержали 17 членов ОПГ, которая планировала убийство Лоту Гули.

Среди задержанных были азербайджанцы, грузины, украинцы и россиянин, а в ходе обысков обнаружили целый оружейный арсенал.

Этой группировкой, по данным турецких правоохранителей, руководил грузинский вор в законе – 35-летний Гурам Чихладзе. Его также задержали.

Еще один интересный факт – Гули успешно управляет своей "криминальной империей" посредством интернет-связи. Ранее штаб-квартира вора в законе была в Турции, однако там его неожиданно задержали осенью 2018 года. России не выдали, а выслали в Азербайджан. После этого Гули перебрался в ОАЭ.

Удар по "законникам"

Принятые в июне этого года революционные изменения в законодательство могут перекроить криминальную карту Украины. У правоохранителей появился серьезный инструмент борьбы с "элитой" преступного мира.

В законодательство впервые ввели понятие "вор в законе". За этот статус грозит до 15 лет лишения свободы, за создание преступного сообщества – до 20-ти.

В нашу страну "вхожи" от 45 до 60-ти воров в законе, их число постоянно меняется. Постоянно проживают – до 15-ти. А влияние Лоту Гули на криминальный мир Украины в последнее время только растет.

По информации силовиков, львиная доля угонов автомобилей, квартирных краж, некоторые террористические преступления, убийства (в том числе заказные) и похищения координируются именно ворами в законе.

Пока ясно одно: у "законников" наступят черные дни только при условии, что с ними действительно будут бороться, а не использовать новый законодательный инструмент для давления и/или решения собственных бизнес-интересов.