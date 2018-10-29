В Украине ''оживилась'' старая схема: в доле нотариусы и эксперты

В Украине все чаще требуют вернуть долги или забирают имущество на основании обычной долговой расписки. Причем нередко документы могут быть поддельными.

В мошеннической цепочке участвуют нотариусы и эксперты. Цена вопроса, как рассказали юристы, может колебаться от нескольких сотен долларов до десятков тысяч. Все дело в риске и стоимости недвижимости или бизнеса, который хотят отобрать. Подробнее — в материале OBOZREVATEL.

Расписка за воздух

В Киевском апелляционном суде рассматривается дело о 30 тысячах долларов. Истец уверяет, что одолжил деньги гражданину, однако тот вернуть их отказывается. А ответчик убежден: расписка поддельная. Мол, в разное время брал у заявителя в долг, но не помнит, чтобы за один раз 30 тысяч долларов. И требует экспертизы своей подписи. Кстати, суд решил, что деньги нужно вернуть.

Суд также рассматривает спор двух жителей Запорожской области. Один из них в конце декабря 2013 года якобы одолжил другому 90 тысяч гривен под расписку. И теперь требует их вернуть. Правда, должник заверяет, что на самом деле расписку подписал, а на руки получил лишь 35 тысяч гривен. Хотя за всем этим стоит спор из-за земли. Мол, передал в пользование свой участок, подписал расписку на 90 тысяч, но получил треть. И поскольку покупатель земли остальные деньги передавать не собирался, то участок отдал другому предприятию.

Юрлига

Документы со скрытым смыслом

Подобных примеров в Реестре судебных решений — десятки. Юрист Иван Либерман пояснил OBOZREVATEL, что за подобными историями часто стоит совсем другое.

"Что касается земли, то у нас ведь нет свободного рынка. И ловкий мошенник пообещал сельской жительнице 90 тысяч за пай. Но поскольку оформить официально они его не могли, то он ей предложил расписку. Та ее подписала, но в результате получила только часть денег. А из-за того что она передала свой пай другому предприятию, теперь этот аферист требует с нее всю сумму. Подпись действительна, расписка есть, как теперь суду доказать, что это мошенничество?" — говорит юрист.

Адвокат Андрей Вареник в свою очередь подтверждает, что такие случаи с поддельными подписями, сделками со "скрытым смыслом" в последнее время участились.

"Как правило, в таких случаях люди хотят что-то скрыть. Например, уйти от налогов при продаже недвижимости. И вписывают в договор маленькую сумму. Но есть и другой вариант, например, бизнесмен хочет уйти от кредиторов. Он передает своему родственнику или близкому другу крупную недвижимость — якобы в уплату какого-то долга. И когда к нему приходит другой кредитор с требованием вернуть долг или отдать имущество, он разводит руками — недвижимости нет. Но не стоит забывать, что тот же близкий человек может воспользоваться ситуацией и просто не вернуть недвижимость или часть бизнеса", — отмечает в беседе с нами Вареник.

В схеме участвуют нотариусы и эксперты

Еще об одном случае OBOZREVATEL рассказал юрист Виталий Шевчук: "У нас был клиент, у которого таким образом отбирали офисное здание. В свое время он по обычной расписке занял у своего друга деньги. Сумма не очень большая. Но в результате в расписку дописали еще одну сумму, раз в 10 больше реальной. Причем видно, что запись сделана другой ручкой. Через суд бывший партнер добился, чтобы на офис был наложен арест, и вот теперь они судятся уже года три с переменным успехом".

По словам адвоката Вареника, также мошенники могут оформлять договоры задним числом, ставить поддельные подписи или печати. "В таком случае только экспертиза может установить, что в документ что-то дописывалось, что подпись поддельная", — говорит адвокат.

Андрей Вареник добавляет, что в мошеннической схеме могут участвовать также нотариусы и эксперты. "Нотариусам сложнее стало работать после появления электронных реестров, но лазейка для них есть. Они, например, могут зарезервировать себе строчку в реестре, а потом внести туда данные задним числом", — рассказывает адвокат.

Что касается экспертиз, то они тоже продаются и покупаются. "Стоимость нужной экспертизы зависит от степени риска, стоимости объекта, о котором идет речь. Поэтому цена может колебаться от нескольких сотен до десятков, а то и сотен тысяч долларов", — уточняет Вареник.

Не доверяйте даже близким

Адвокат советует: прежде чем ввязываться в долговые расписки или подозрительные схемы, посоветуйтесь с юристом.

"Надо помнить, что ваш друг, брат или партнер по бизнесу — сегодня ваш близкий человек, вы ему безраздельно доверяете. А завтра у вас с ним испортятся отношения, и вернуть вам ваше имущество он откажется. Поэтому если хотите что-то подписать со скрытым смыслом — уменьшить налог, уйти от кредиторов, обойти законодательство, — посоветуйтесь со знающим человеком, пусть он вам объяснит, чем это может грозить", — подытожил Андрей Вареник.

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