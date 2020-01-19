Займется делами Майдана: адвокат Януковича успешно прошел комиссию в ГБР

В Государственном бюро расследований не обнаружили препятствий для назначения на должность заместителя главы органа адвоката беглого экс-президента Виктора Януковича Александра Бабикова.

Как объяснила родственникам погибших глава ГБР Ирина Венедиктова, конкурсная комиссия не обнаружила у юриста конфликта интересов, передает "Голос Америки". По ее словам, в случае рекомендации при условии прохождения спецпроверки он получит должность.

В случае назначения среди прочих обязанностей Бабикову доверят аудит дел расстрелов на Майдане.

Адвокат Януковича успешно прошел комиссию в ГБР inforesist.org

На сайте компании Aver Lex в сообщении о решении Бабикова перейти на государственную службу отмечается, что он "специализировался на защите сотрудников правоохранительных органов в коррупционных делах и в делах, совершенных организованными преступными группами".

Касательно назначения высказалась адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

По ее словам, "адвокат связан своей позицией, которую он формировал и отстаивал, на которой настаивал, представляя и защищая интересы своего клиента. И если адвокат подозреваемого становится руководителем следователей, которые расследуют это дело, то это прямой конфликт интересов".

Адвокат Януковича Бабиков успешно прошел комиссию в ГБР averlex.com.ua

В то, что Бабиков будет объективным, не верит также член ОО "Семьи Героев Небесной сотни" Владимир Голоднюк.

"Я глубоко возмущен такими назначениями. Если Бабиков защищал интересы Януковича, расстрелял Небесную сотню, то как можно сейчас доверить ему защищать интересы Майдана?" – сказал он.

Голоднюк, потерявший на Майдане 19-летнего сына, напомнил об обещании президента Владимира Зеленского ускорить расследование: "Назначать адвоката Януковича ответственным за расследование расстрелов на Майдане – это плевок в лицо тем, кто потерял своих родных. Это надругательство над памятью погибших на Майдане".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее родные Небесной сотни обратились к президенту Украины, спикеру Верховной Рады и к главе ГПУ из-за возможного назначения Бабикова в ГБР.

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