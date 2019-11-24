Адвокат Трампа анонсировал жесткий удар по Байдену: в чем суть

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о наличии улик, которые доказывают непосредственную причастность бывшего вице-президента страны Джо Байдена к коррупции в Украине.
А также отметил, что вашингтонские СМИ на протяжении четырех лет "покрывали" скандального экс-чиновника. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.
По его словам, он намерен добиться выдачи виз четырем свидетелям из Украины, которые смогут подтвердить причастность Байдена к указанным преступлениям.
Руди Джулиани
Planeta
Помимо этого, Джулиани утверждает, что у тех украинцев также имеются доказательства вины экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. К тому же, отметил он, информацию о масштабных коррупционных действиях в Украине скрывали посол США и Госдепартамент.
Адвокат американского президента утверждает, якобы госслужбы знали об украинской энергетической компании Burisma, одним из руководителей которой являлся сын Джо Байдена Хантер. И он возмущен тем фактом, что ФБР и Минюст не расследовали это преступление как следует.
Джулиани также заверил, что имеет в своем распоряжении документы об отмывании 3 млн долл., которые в последствии поступили Байдену-младшему.
Также адвокат Трампа намерен добиться обнародования стенограмм разговоров Байдена с пятым президентом Украины Петром Порошенко, в которых бывший вице-президент США просил отправить в отставку Шокина.
Джулиани заявил, что обязательно опубликует доказательства вины Байдена и его окружения, если с ним вдруг что-то случится.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью было общение с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским.
Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.
Позже Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.
Лещенко заявил, что не причастен к вмешательству в выборы президента США. Расследование, начатое по этому факту, якобы было инициировано отдельными представителями действующей украинской власти для того, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона и нового президента Украины.
Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Лещенко вызовут на допрос в ГПУ.
В начале сентября стало известно, что в США начали "широкомасштабное расследование" из-за возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.
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