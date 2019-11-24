Адвокат Трампа анонсировал жесткий удар по Байдену: в чем суть

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о наличии улик, которые доказывают непосредственную причастность бывшего вице-президента страны Джо Байдена к коррупции в Украине.

А также отметил, что вашингтонские СМИ на протяжении четырех лет "покрывали" скандального экс-чиновника. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

По его словам, он намерен добиться выдачи виз четырем свидетелям из Украины, которые смогут подтвердить причастность Байдена к указанным преступлениям.

Руди Джулиани Planeta

Помимо этого, Джулиани утверждает, что у тех украинцев также имеются доказательства вины экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. К тому же, отметил он, информацию о масштабных коррупционных действиях в Украине скрывали посол США и Госдепартамент.

Адвокат американского президента утверждает, якобы госслужбы знали об украинской энергетической компании Burisma, одним из руководителей которой являлся сын Джо Байдена Хантер. И он возмущен тем фактом, что ФБР и Минюст не расследовали это преступление как следует.

Джулиани также заверил, что имеет в своем распоряжении документы об отмывании 3 млн долл., которые в последствии поступили Байдену-младшему.

Также адвокат Трампа намерен добиться обнародования стенограмм разговоров Байдена с пятым президентом Украины Петром Порошенко, в которых бывший вице-президент США просил отправить в отставку Шокина.

Джулиани заявил, что обязательно опубликует доказательства вины Байдена и его окружения, если с ним вдруг что-то случится.

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