Адвокат объяснил внезапное решение России по украинским морякам

Следствие в деле захваченных у берегов Крыма украинских моряков приостановили из-за того, что подозреваемые не могут участвовать в уголовном деле лично.
Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов изданию "Крым.Реалии". Однако угроза возобновления уголовного дела остается.
"По делу украинских моряков приостановлено следствие по следующим основаниям: место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует", – отметил Полозов.
"Если кто-то из моряков, скажем так, окажется в доступности российских спецслужб, дело по нему может быть возобновлено в любой момент: хоть через год, хоть через десять лет. Сторона защиты будет добиваться прекращения уголовного дела в отношении всех моряков с целью исключения в будущем любых неблагоприятных правовых последствий, связанных с керченским инцидентом", – добавил он.
По словам Полозова, вскоре постановление о приостановлении предварительного следствия обжалуют.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в России решили приостановить предварительное следствие по делу военных украинских моряков, которых в сентябре 2019 года освободили из плена.
7 сентября 2019 года состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной.
Из российского плена в Украину вернулись 35 человек. Среди них – 24 украинских моряка, захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
В ноябре ФСБ РФ продлила срок предварительного расследования по делу украинских военных моряков на два месяца, а также заявила о наличии свидетеля.
Полозов опасался, что Россия может объявить в розыск освобожденных из плена украинских моряков.
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