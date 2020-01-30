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30 января • обновлено в 11:40
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Адвокат объяснил внезапное решение России по украинским морякам

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Следствие в деле захваченных у берегов Крыма украинских моряков приостановили из-за того, что подозреваемые не могут участвовать в уголовном деле лично.

Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов изданию "Крым.Реалии". Однако угроза возобновления уголовного дела остается.

"По делу украинских моряков приостановлено следствие по следующим основаниям: место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует", – отметил Полозов.

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"Если кто-то из моряков, скажем так, окажется в доступности российских спецслужб, дело по нему может быть возобновлено в любой момент: хоть через год, хоть через десять лет. Сторона защиты будет добиваться прекращения уголовного дела в отношении всех моряков с целью исключения в будущем любых неблагоприятных правовых последствий, связанных с керченским инцидентом", – добавил он.

По словам Полозова, вскоре постановление о приостановлении предварительного следствия обжалуют.

Адвокат объяснил внезапное решение России по украинским морякам

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анатолий Запорожский
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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фил филька
фил филька
в следующий раз мокряки сто раз подумают прежде чем выполнять преступные петькины приказы) главное что бы остальные это поняли.
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