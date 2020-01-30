Адвокат объяснил внезапное решение России по украинским морякам

Следствие в деле захваченных у берегов Крыма украинских моряков приостановили из-за того, что подозреваемые не могут участвовать в уголовном деле лично.

Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов изданию "Крым.Реалии". Однако угроза возобновления уголовного дела остается.

"По делу украинских моряков приостановлено следствие по следующим основаниям: место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует", – отметил Полозов.

"Если кто-то из моряков, скажем так, окажется в доступности российских спецслужб, дело по нему может быть возобновлено в любой момент: хоть через год, хоть через десять лет. Сторона защиты будет добиваться прекращения уголовного дела в отношении всех моряков с целью исключения в будущем любых неблагоприятных правовых последствий, связанных с керченским инцидентом", – добавил он.

По словам Полозова, вскоре постановление о приостановлении предварительного следствия обжалуют.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!