Аблов стал единственным кандидатом на должность ГБР, лично давшим объяснения РГК

Евгений Аблов стал единственным кандидатом на должность в Государственное бюро расследований, который по собственной инициативе прибыл на заседание Рады общественного контроля при ГБР.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Примечательно, что он опроверг информацию о частых поездках за границу, которая распространяется в СМИ, предоставив письмо из Пограничной службы о том, что он 5 лет не выезжал за пределы Украины.

Нужно отметить, что еще 13 июля Евгений Аблов, как кандидат на должность руководителя территориального подразделения ГБР с местом дислокации в Николаеве, обратился к членам РГК с просьбой принять участие в заседании и лично с документальным подтверждением ответить на все вопросы, которые возникают у общественности и публикуются в СМИ.

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17 июля в ходе внеочередного заседания РГК при ГБР Евгений Аблов по каждому вопросу членов РГК дал детальные пояснения, подкрепив их документально.

В частности, Аблов дал исчерпывающую информацию по решениям, которые он принимал на должности в Окружном административном суде города Киева и которые стали предметом обсуждения в публикациях Мустафы Найема и общественных организаций. Аблов также документально подтвердил законность наличия имущества и обратил внимание, что уже 18 лет он и его жена ежегодно подают декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Все члены Совета общественного контроля имели возможность задать интересующие их вопросы. С уверенностью можно сказать, что такая практика личных пояснений кандидата на должность дает положительный результат, поскольку все вопросы были сняты и члены РГК при ГБР были удовлетворены пояснениями.

В завершение Аблов подчеркнул, что, по его мнению, общественным советам необходимо расширить полномочия, и направление сотрудничества правоохранительных органов с общественностью полностью себя оправдывает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Народный фронт" уличили в манипуляции при формировании общественного совета при ГБР.