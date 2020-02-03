8 "личняков" Артема Сытника

За 4 года работы НАБУ суммы возвратов в бюджет страны является смехотворными по сравнению с расходами на содержание этого органа. А те громкие дела, которыми хвастаются в НАБУ, фактически примитивными "личняками". Проанализировать эти уголовные производства, можно прийти к выводу, что особое внимание в НАБУ уделяется именно тем делам, в которых личный интерес Сытника.

Каденция Артема Сытника в должности Директора Антикоррупционного бюро составляет 7 лет. Это дольше, чем у президента. Дольше, чем в созыва Верховной Рады. Это очень долго, тем более, если к работе руководителя НАБУ есть серьезные вопросы. За несколько лет, Сытник занимает должность, таких вопросов накопилось много – от использования НАБУ как инструмента для собственной мести другим лицам в доказанных обвинений его в коррупции.

Артем Сытник начал свою работу в органах прокуратуры еще в 2001 году помощником прокурора в Кировограде. Но настоящие неограниченные возможности для злоупотребления властью в Сытника открылись после назначения его директором НАБУ в 2015 году. При отсутствии громких побед в виде задержанных коррупционеров и возвращенных государству средств, Сытник начал использовать служебное положение для расправы со своими оппонентами. Давайте проанализируем несколько производств, чтобы понять почему их так ревностно и активно расследуют детективы НАБУ:

1. Дело Гавриловой

Дело, которое расследовалось аж 40 детективами, Сытник открыл после того, как Лидия Гаврилова, председатель Держаудитслужбы, отказалась писать для него заказные ревизии. Ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении и недостоверным декларированием стоимости квартиры и двух паркомест и автомобиля бывшего мужа. НАБУ проводило обыски, через суд арестовывали имущество. "Речь о давлении со стороны НАБУ на меня как руководителя органа финансового контроля, работников которого привлекают к проверкам в рамках уголовных производств НАБУ. Именно с целью того, что иногда бывает необходимость для НАБУ трактовки тех или других выводов проверок в их пользу", – заявила сама Гаврилова.

Наконец в октябре 2019 Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению в незаконном обогащении. Если суд и поддержит обвинение в умышленном недостоверным декларированием (ст.366-1 Уголовного кодекса), штраф будет просто мизерным по сравнению с расходами НАБУ почти двухлетнее следствие.

2. Дело Омельяна

Дело НАБУ открыло тогда, когда тогда еще министр инфраструктуры Владимир Омельян решил взять на поруки экс-нардепа Мартыненко. Это мешало планам Сытника, и он дал команду нескольким десяткам детективов "копать" уже под самого Омельяна.

По версии НАБУ, он вроде записал на брата авто, которое приобрел сам. А также не указал в электронном документе аренду дома в селе Иванковичи на Киевщине. НАЗК в июле 2017 года не установила в декларациях Омельяна признаков незаконного обогащения и недостоверного декларирования. Но Сытника это не остановило. Арестовывали имущество, несколько десятков детективов следили за перемещением автомобиля брата, следили за Омельяном и его семьей, прослушивали и читали переписку в мессенджерах без постановления суда, допрашивали ночью родственников. Омельян подтвердил, что дело в отношении него детективы НАБУ нарушили именно после его визита в суд над экс-депутатом Николаем Мартыненко.

Судебные заседания до сих пор продолжаются - за годы наблюдения за Омельяном 40 детективами НАБУ накопили 29 томов дела, семь из которых суд еще не успел исследовать. Что грозит Омельяну в случае приговора суда не в его пользу? Штрафом, который будет мизерным по сравнению с многолетним затратами НАБУ на бессмысленные следственные действия.

3. Дело Кулика

Дело личной мести Сытника началась с того, что прокурор Кулик находился в следственной группе ГПУ, расследовавшей злоупотребления Сытника в должности начальника следственного отдела ГПУ. Кстати, именно Кулик с 2014 года вел громкое дело о 1,5 миллиарда активов ОПГ Януковича, которые в марте 2017 решением Краматорского суда были конфискованы в госбюджет (для сравнения, вместе взятые НАБУ и САП за все время своего существования суммарно вернули государству только около 560 млн). Занявши кресло директора НАБУ, Сытник сразу открыл дело против оппонента. В июне 2016 детективы НАБУ провели в квартире Кулика обыск. Обвинения те же, что и в предыдущих случаях - как незаконное обогащение.

4 июля 2016 суд по представлению НАБУ отстранил Кулика от должности и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, но уже 13 июля Апелляционный суд Киева возобновил Кулика в должности. 7 октября 2016 расследования дела о его незаконном обогащении было завершено и 23 октября 2016 НАБУ передало его в суд. Голосеевский суд Киева продолжает рассматривать дело о незаконном обогащении.

Показательно, что НАБУ преподавали аудио- и видеозаписи допроса Кулика, телефонные разговоры его бывшей жены, касающиеся ее частной жизни, а сам Сытник сливал журналистам закрытые данные "прослушки" по делу Кулика.

4. Дело Корчак

Еще перед избранием директором НАБУ Сытник в марте 2015 подал декларацию ДФС с нарушениями порядка, и фактически проверка декларации не была завершена. ООО "Студия права" подала иск на ДФС и в суде требовала пересмотреть результаты конкурса и лишить Сытника доступа к гостайне. В августе 2016 Окружной административный суд вызвал в суд Сытника качестве третьей стороны. Вместо себя или адвокатов Сытник отправил руководителя юридического управления НАБУ Игоря Ярчака. НАЗК справедливо считало такое поручение конфликтом интересов, и 13 ноября Сытнику вручили админпротокол от НАЗК.

В то же день, когда НАЗК в НАБУ спросила документы по Ярчаку, Сытник начал длинную историю давления и мести голове НАЗК Натальи Корчак. Было открыто дело против нее относительно якобы недекларирование паркомест и автомобилю, довольно скромного Shkoda Octavia, принадлежащих ее родственникам. Корчак заявила о банальной мести Сытника по ней. НАБУ, не имея на это процессуальных полномочий, вызвало Корчак на допросы. Кроме того, детектив НАБУ пытался попасть в квартиру к Корчак, где свекровь председателя НАЗК просто закрыла его и спрятала ключ. Сама Корчак назвала это "следственными действиями под видом ограбления". Вторжение "набушника" в квартиру расследовала полиция. А уже через несколько дней сотрудники СБУ изъяли скрытую камеру наблюдения в кабинете сотрудника Нацагентства по предупреждению коррупции Александра Писаренко, который и занимался делом конфликта интересов Сытника.

10 декабря 2019 ВАКС провел подготовительное заседание суда, где Корчак зачитали обвинение в декларировании недостоверных данных (ст. 366-1 УК Украины), а именно автомобиля свекрови, которым также пользовалась она и ее муж, не указано в декларации за 2016 год. Сама Корчак не признает этого, ведь закон о декларировании в то время был выписан таким образом, что не потребовал от нее декларировать автомобиль члена его семьи, которым она пользовалась. Следующие судебные заседания запланированы на 2020 год, если суд и признает ее виновной, ей придется разве что оплатить штраф. 4 года детективы НАБУ "кошмарили" чиновника и тратили значительные ресурсы на дело о несущественной ошибке в декларации.

5. Дело Логвинского

Дело о споре между субъектами хозяйствования, открыто с нарушением правил подследственности НАБУ, для давления через Логвинского на его жену, судью Европейского суда по правам с человека, чтобы суд не принимал решения относительно нарушений закона работниками НАБУ.

"Фирма Логвинского "Золотой Мандарин Ойл" по его указанию направила в ЕСПЧ заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54 млн 179 грн как невыплаченной задолженности со стороны ОАО "Киевэнерго", - заявляли в НАБУ. В Минюсте утверждают, что законно выплатили деньги по решению Европейского суда по правам человека. Эти средства Минюст в свою очередь отсудил у "Киевэнерго" Ахметова.

Детективы НАБУ подделали документ для получения судебного решения о проведении обыска у брата Логвинского, подав в суд заведомо недостоверные доказательства. Также во время обыска в квартиру не пускали адвоката. Указанные факты нарушений со стороны НАБУ расследует Служба безопасности Украины.

Харьковская правозащитная группа и Украинский Хельсинский союз по правам человека провели юридический анализ дела. "НАБУ под видом расследования трех уголовных производств, якобы связанных с народным депутатом Украины Георгием Логвинским, осуществляет давление на него и членов его семьи и его окружения, а следовательно, действия НАБУ по Георгия Логвинского имеют признаки преследования по политическим мотивам", заявили правозащитники. В конце января 2020 НАБУ заявил о выдвижении подозрения Георгию Логвинский, который опроверг информацию об этом.

6. Дело рюкзаков Авакова

Это дело было попыткой давления на руководителя МВД с целью получения полного контроля в правоохранительной сфере государства. Тогда Сытник активно пытался взять "на крючок" руководителей нескольких правоохранительных органов.

31 октября 2017 детективы НАБУ задержали сына главы МВД Авакова Александра и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря. Их подозревали в причастности к хищению 14,5 млн гривен при закупке рюкзаков для нужд Нацгвардии. НАБУ провело обыски у сына Авакова, решением суда на него надели электронный браслет.

Точку в этом деле поставил Апелляционный суд в ноябре 2018 года. Виновным оказался не Аваков-младший, а Владимир Литвин, заключил соглашение о признании вины со следствием и возместит государству ущерб. Интересный факт: в апреле 2017 НАБУ заказало спортивные костюмы на сумму 204 540 гривен у Владимира Литвина, фактического виновника по делу "рюкзаков Авакова".

7. Дело Гончаренко и "Думской"

Дело о мести Сытника нардепу Алексею Гончаренко, который призвал с парламентской трибуны директора НАБУ уйти в отставку как признанного судом коррупционера. На следующий день в Одессе сотрудники НАБУ обыскали и изъяли технику телеканала "Думская ТВ". Официально искали документы на право собственности на помещение, "поскольку указанное СМИ и ООО "Шаг вперед" имели одних и тех же бенефициаров собственников", хотя бенефициар телеканала "ДумскаяТВ", Михаил Шмушкович, никогда не был учредителем ООО "Шаг вперед". Зато Михаил Шмушкович - первый заместитель Алексея Гончаренко по партии "Европейская солидарность" в области. НАБУ не удалили ни одного документа в телекомпании - забрали только записи с камер видеонаблюдения и карту памяти камеры оператора канала, который фиксировал их незаконные действия.

8. Дело Олега Бахматюка

Дело заведено как давление на ключевого свидетеля по делу против самого Сытника, а потом как личная месть за признание Сытника коррупционером. Главным свидетелем по делу была советник сестры Олега Бахматюка.

НАБУ в октябре 2019 открыло с нарушением законодательства уголовное производство против Олега Бахматюка и экс-заместителя председателя НБУ Писарук. Согласно заявлениям НАБУ, Бахматюк и Писарук будто договорились вывести 1,2 млрд рефинансирования для VAB банка, экс-владельцем которого является Бахматюк, хотя отчет Фонда гарантирования вкладов и зави НБУ доказывают, что эти деньги были отданы 80 тыс вкладчиков банка, а сам Бахматюк заявлял о готовность уплатить 8 млрд грн долгов банка через механизм реструктуризации.

13 ноября 2019 детективы НАБУ заявили, что вручили подозрение Бахматку, а на самом деле отправили ее по почте в жилищно-эксплуатационной организации. Бахматюк в это время находился за границей в командировке. Следующее объявление в розыск было соответственно незаконным. 16 января 2020 без санкций суда детективы НАБУ начали допросы тысячи работников аграрной компании Бахматюка. На проведение этих допросов Сытник направил 35 детективов НАБУ. Параллельно НАБУ через Генпрокуратуру реанимирует две закрытые дела, которые НАБУ и расследовало 2-3 года назад - как компания Бахматюка не построило два крупнейших в Евразии птицекомплексы - "Авис" и "Чернобаевское" - которые на самом деле открылись еще в 2013 году и производят около 3,5 млрд яиц в год.

9. Следующие "личняки" Сытника

Очевидно, будут и следующие, если Сытник, записанный в реестре НАЗК коррупционером, не будет освобожден от должности. Для этого есть все основания. Но еще должна быть политическая воля президента.

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