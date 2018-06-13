Я косил от армии.

Мой батя из кожи лез, чтобы я не попал туда. Это была цель его жизни. Она появилась сразу, когда ему мама показала сверток с писюном в окне роддома.

И вот, когда наступило время медкомиссий в военкомате, он подключил все свои связи и деньги,

Утром баночка для мочи уже ждала. Папа меня разбудил в 7 утра, потому что у него была запланирована целая операция. Нужно было капнуть капельку моей крови из пальца в эту самую баночку. Но вместо маленькой мини-мини капли туда упала большая. А больше выдавить из себя я не смог.

На следующий день был получен анализ: вы труп, как вы живете ваще. И красным маркером обведено число моих эритроцитов. Выше нормы раз в сто. Срочно на пересдачу.

Сама комиссия была в военкомате (капитан очевидность прям). У меня по жизни зрение единица. Но впереди окулист. Играл я знатно. Верю, верю сказал бы Станиславский. Буквы Ш и Б увидел с трудом. А ниже все размыто. На вопрос врача, а где твои очки и как ты не долбанулся о косяк двери, я гордо сказал, что мне не идет ни одна оправа, а я хочу нравится девочкам.

Есть первое "Не годен".

Главный козырь был отрепетирован с папой в домашних условиях. Сценарий, режиссура, генеральный прогон. Так как у меня было сотрясение мозга (это правда) и на лбу остался шрам, то мне грим не нужен был.

Итак, три врача в одном кабинете. Терапевт, невропатолог и психиатр. Здрасьте, Геллер моя фамилия. Голова постоянно кружится, болит, зудит (чуть не сказал и чешется же еще). Плохо сплю. Энурез? Бывает. Во сне. Рефлексы хотите проверить? Давайте. Нога на ногу и молотком бац. Неа, ниче не чувствую. Кстати, я вам справку принес от уролога. Там ваще ууууу.

Не годен, не годен, не годен

Свободен.

На остановке я ждал с другом троллейбус. На его вопрос, какой там номер у тралика, а то не видно, я сказал, что тройка, и услышал сзади:

"Молодец, молодой человек, далеко пойдешь".

Это был врач-окулист.