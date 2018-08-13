"Традиции скотоперевозок": в сети рассказали о "прелестной" поездке на курорт в Украине

Водитель рейсового автобуса в Геническе (Херсонская область) грубо отказался разместить в салоне пассажиров с официально купленными билетами.

Об этом пишет Херсон onlinе, ссылаясь на сообщение в соцсетях местной жительницы Ирины Савельевой.

Женщина рассказывала о своей поездке на рейсе "Стрелковое-Херсон".

По словам очевидицы, в Геническе водитель грубо отказал пассажирам с официально купленными билетами разместить их в салоне. После того, как они обратились к работнице автостанции за помощью, маршрутчик согласился везти путешественников стоя. Более того, багаж, места для которого в багажнике не нашлось, тоже разместили в салоне рядом с ними.

Заметим, что ехать от Геническа до Херсона четыре часа.

"Логично, обилеченным пассажирам такая перспектива "не улыбалась". На дельное замечание по этому поводу водитель заявил: "Я из маршрутки вас выкину и пойдете билет сдавать, если что не устраивает!" – делиться Савельева.

В итоге из Геническа маршрутка (на 20 посадочных мест) выехала еще с 12 стоящими пассажирами.

После того, как водитель увидел, что Савельева начала делать фото переполненного транспорта он дал ей возможность сесть.

"Водитель очень вежливо и настойчиво распихивая всех предложил мне с ребенком сесть. Через 45 минут!. Кстати, ребенка укачало от таких скотских условий поездки. Впервые за 9 лет укачало! Другие же скромные/тихие/молчащие обилеченные пассажиры так и ехали стоя в проходе, сидя на своих сумках, приставных табуреточках. О том, сколько хамил водитель всем пассажирам во время поездки можно писать отдельную книгу. Вот такая поездочка в лучших традициях скотоперевозок!" - возмутилась пассажирка.

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