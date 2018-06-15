Из Харькова запустили автобусы к морю

Из Харькова начали курсировать сезонные автобусы в курортные города.

Теперь из города можно доехать в Стрелковое, Бердянск и Кирилловку.

С 15 июня возобновился рейс "Харьков — Геническ — Стрелковое". С Центрального автовокзала автобус будет выезжать в 18:30 и прибывать в конечный пункт в 07:25. Обратный рейс в 18:50.

В Бердянск автобус будет выезжать в 20:30 с Центрального автовокзала Харькова, а на месте прибытия будет в 06:25. Обратный рейс будет выезжать в Харьков в 20:00.

Также немного ранее начал курсировать автобус "Харьков — Кирилловка".

Как сообщал CityOboz, составлены самые удобные автомобильные маршруты из Днепра до Одессы.