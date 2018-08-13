"Традиції скотоперевезень": у мережі розповіли про "чудову" поїздку на курорт в Україні

Водій рейсового автобуса в Генічеську (Херсонська область) грубо відмовився розмістити в салоні пасажирів з офіційно купленими квитками.

Про це пише Херсон onlinе, посилаючись на повідомлення в соцмережах місцевої жительки Ірини Савельєвої.

Жінка розповідала про свою поїздку на рейсі "Стрілкове-Херсон".

За словами очевидиці, в Генічеську водій грубо відмовив пасажирам з офіційно купленими квитками розмістити їх в салоні. Після того, як вони звернулися до працівниці автостанції за допомогою, маршрутник погодився везти мандрівників стоячи.

Зауважимо, що їхати від Генічеська до Херсона чотири години.

"Логічно, обілеченним пасажирам така перспектива не сподобалась. На слушне зауваження з цього приводу водій заявив: "Я вас з маршрутки викину і підете квиток здавати, якщо щось не влаштовує! "- розповіла Савельєва.

У підсумку з Генічеська маршрутка (на 20 посадкових місць) виїхала ще з 12 пасажирами, які їхали стоячи.

Після того, як водій побачив, що Савельєва почала робити фото переповненого транспорту він дав їй можливість сісти.

"Водій дуже ввічливо і наполегливо розпихаючи всіх запропонував мені з дитиною сісти. Через 45 хвилин! До речі, дитину заколисало від таких скотинячих умов поїздки. Вперше за 9 років заколисало! Інші ж скромні/тихі/мовчазні пасажири з квитками так і їхали стоячи в проході, сидячи на своїх сумках або приставних табуретах. Про те, скільки хамив водій всім пасажирам під час поїздки можна писати окрему книгу. Ось така поїздочка в кращих традиціях скотоперевезень!" - обурилася пасажирка.

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