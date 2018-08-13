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"Традиції скотоперевезень": у мережі розповіли про "чудову" поїздку на курорт в Україні

4.1тЧитати новину російською

Водій рейсового автобуса в Генічеську (Херсонська область) грубо відмовився розмістити в салоні пасажирів з офіційно купленими квитками.

Про це пише Херсон onlinе, посилаючись на повідомлення в соцмережах місцевої жительки Ірини Савельєвої.

Жінка розповідала про свою поїздку на рейсі "Стрілкове-Херсон".

За словами очевидиці, в Генічеську водій грубо відмовив пасажирам з офіційно купленими квитками розмістити їх в салоні. Після того, як вони звернулися до працівниці автостанції за допомогою, маршрутник погодився везти мандрівників стоячи.

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Зауважимо, що їхати від Генічеська до Херсона чотири години.

"Логічно, обілеченним пасажирам така перспектива не сподобалась. На слушне зауваження з цього приводу водій заявив: "Я вас з маршрутки викину і підете квиток здавати, якщо щось не влаштовує! "- розповіла Савельєва.

У підсумку з Генічеська маршрутка (на 20 посадкових місць) виїхала ще з 12 пасажирами, які їхали стоячи.

Після того, як водій побачив, що Савельєва почала робити фото переповненого транспорту він дав їй можливість сісти.

"Водій дуже ввічливо і наполегливо розпихаючи всіх запропонував мені з дитиною сісти. Через 45 хвилин! До речі, дитину заколисало від таких скотинячих умов поїздки. Вперше за 9 років заколисало! Інші ж скромні/тихі/мовчазні пасажири з квитками так і їхали стоячи в проході, сидячи на своїх сумках або приставних табуретах. Про те, скільки хамив водій всім пасажирам під час поїздки можна писати окрему книгу. Ось така поїздочка в кращих традиціях скотоперевезень!" - обурилася пасажирка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з Харкова почали курсувати сезонні автобуси в курортні міста.

Місце
УкраїнаХерсон
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Валевич Борис
Валевич Борис
Там где русские - там и скотство, грязь, пьянь ......маты тьфу срань русская.
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