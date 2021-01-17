Найди красноносого оленя: сеть заинтриговала новая головоломка

Пользователей интернета озадачило изображение, на котором необходимо было найти оленя Санта Клауса с красным носом на фоне снега и подарков.

Новую головоломку со стадом оленей создал лондонский поставщик скидочных купонов Savoo. Об этом пишет Daily mail. Рекорд составляет 30 секунд. Попробуйте, сможете ли вы побить его и найти нужное животное за более короткий промежуток времени (проскролльте страницу вниз, чтобы узнать ответ).

Напрягите свой мозг и найдите красноносого оленя за 20 или даже 10 секунд. Сможете?. Savoo

С таким большим количеством оленей, изображенных на этой тематической зимней картинке, найти одно животное с красным носом может оказаться довольно сложно. Пазл усложняется разбросанными подарками в разноцветной бумаге и декоративными бантами.

Вы уже нашли нужного оленя или нужна подсказка? Прокрутите вниз, чтобы найти ответ!

Красноносый северный олень гуляет в правом нижнем углу изображения. Вам удалось найти его за 30 секунд?

Нужный олень находится в нижнем правом углу. Savoo

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети озадачены новой головоломкой, на которой изображены десятки людей в масках. Требуется отыскать нарушителя карантина, на лице которого отсутствует защита от коронавируса.