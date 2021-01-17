Знайди червононосого оленя: мережу заінтригувала нова головоломка

Користувачів інтернету спантеличило зображення, на якому необхідно було знайти оленя Санта Клауса з червоним носом на тлі снігу та подарунків.

Нову головоломку зі стадом оленів створив лондонський постачальник купонів Savoo. Про це пише Daily mail. Рекорд становить 30 секунд. Спробуйте, чи зможете ви побити його і знайти потрібну тварину за коротший проміжок часу (доскрольте сторінку вниз, щоб дізнатися відповідь).

Напружте свій мозок і знайдіть червононосого оленя за 20 або навіть 10 секунд. Зможете? Savoo

З такою великою кількістю оленів, зображених на цьому тематичному зимовому зображенні, знайти одну тварину з червоним носом може виявитися досить складно. Пазл ускладнюється розкиданими подарунками в різнобарвному папері та декоративними бантами.

Ви вже знайшли потрібного оленя чи потрібна підказка? Прокрутіть вниз, щоб знайти відповідь!

Червононосий північний олень гуляє в правому нижньому кутку зображення. Вам вдалося знайти його за 30 секунд?

Потрібний олень – в нижньому правому куті. Savoo

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі спантеличені новою головоломкою, на якій зображено десятки людей у масках. Потрібно знайти порушника карантину, на обличчі якого немає захисту від коронавірусу.