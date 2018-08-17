"Такой еще не видели!" В сети ажиотаж вокруг новой крупной трассы в Украине

В Запорожской области ремонтируют дорогу национального значения Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье.

Сейчас работы проводятся на участке между Запорожьем и селом Таврийское. До 16 августа почти готовы 17 км дороги, пишет Vgorode.

С 20 августа подрядчики планируют начать благоустройство участка, а именно: укрепление обочин, установку знаков и прочее.

В этом году запланировано введение в эксплуатацию 9 км автодороги, а именно: от села Таврийское до железнодорожного переезда возле села Комышеваха. Общая протяженность всего объекта - 36,3 км.

Президент Украины Петр Порошенко на своей страничке в Facebook показал новую трассу и прокомментировал: "Днепр и Запорожье соединила новая качественная автодорога Н-08. Отныне передвигаться между городами стало намного комфортнее и быстрее - водители уже успели оценить ее качество".

В комментариях к посту президента люди оценили новую трассу, хотя не обошлось и без разных "но" касательно дорожной разметки или жалоб на качество других дорог в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали ужасы украинской трассы.