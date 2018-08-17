"Такої ще не бачили!" У мережі ажіотаж навколо нової траси в Україні

У Запорізькій області ремонтують дорогу національного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя.

Зараз роботи проводяться на ділянці між Запоріжжям і селом Таврійське. До 16 серпня майже готові 17 км дороги, пише Vgorode.

З 20 серпня підрядники планують почати благоустрій ділянки, а саме: зміцнення узбіч, установку знаків та інше.

У цьому році в заплановано введення в експлуатацію 9 км автодороги, а саме: від села Таврійське до залізничного переїзду біля села Комишуваха. Загальна протяжність всього об'єкта - 36,3 км.

Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook також показав нову трасу і прокоментував: "Дніпро та Запоріжжя з’єднала нова якісна автодорога Н-08. Відтепер пересуватися між містами стало набагато комфортніше та швидше – водії вже встигли оцінити якість нового автошляху".

В коментарях до поста президента оцінили нову трасу, хоча не обійшлося і без різних "але" щодо дорожньої розмітки або скарг на інші траси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали жахи української траси.