Я теперь по работе постоянно сталкиваюсь с классными книгами, о существовании которых раньше не догадывалась. Это книги с интересной идеей, необычным сюжетом, темой, или еще с какой-то изюминкой.

Купить их все, а тем более прочитать - физически невозможно. Но захотелось с кем-то поделиться этими находками - может вы как раз в поиске.

Короче, заведу здесь рубрику # книги_яки_я_захотила_купити_цього_тижня. Единственное, чем будут объединены эти подборки - это мой собственный литературный вкус. За то, что они действительно крутые - не ручаюсь, потому что (опять же) не читала их, а только заинтересовалась описанием.

Итак, на этой неделе нашла следующее:

1. Мыкал Хэм "Быть диктатором. Практическое руководство".

Норвежский политический журналист рассказывает о привычках и повадках различных диктаторов мировой истории. Книга написана с отличным юмором, в ней много реальных историй. Но, к сожалению, пока есть только на русском - на украинский ее не переводили.

2. Димитрий Динев "Ангельские голоса"

Просто скопирую аннотацию: "Искрен и Светлин встречаются впервые на могиле некоего Миро на одной из самых престижных аллей Центрального кладбища в Вене. На могилу к Миро приходят все, кто надеется на чудо. А Искрен и Светлин нуждаются в чуде, как никто на свете, потому что мало того, что счастье к ним не благосклонно, и тот, и другой еще и попали в такое глупое положение, выхода из которого просто не бывает. и Искрен, и Светлин в начале 1990-х гг. бежали из посткоммунистической Болгарии и разными, отнюдь не легальными путями добрались в Вену, чтобы встретиться случайно на кладбище, так и не узнав, что их судьбы тесно переплетены с самого рождения. Развесистая семейная сага на фоне болгарской и европейской истории ".

Недавно издали на украинском.

3. Джеймс Баллард "Высотка"

Антиутопия о жизни 40-этажной высотки и ее тысячи жителей из "среднего класса". Фактически, это "государство в государстве" со своими порядками, правилами и конфликтами. Должно понравиться тем, кто любит различные "социальные эксперименты" и книги о взаимодействие людей в замкнутом социуме. Недавно издали на украинским.

4. Анна Улюра "Книга на каждый день, чтобы производить впечатление культурного человека"

Это массивная подборка с кратким описанием, почему стоит прочитать каждую из книг, и в чем ее значение в литературе. Если у вас и так паника, что вы не успеваете при жизни прочитать все, что хочется - купите еще и эту книгу, и паника усилится. Зато, если вы давно хотели наконец прочитать основные мировые мастриды, стоит ее купить и постепенно обозначать кружочками прочитанное.

5. Эрве Ґибер "Другу, который не спас мне жизнь"

В 1988 у автора обнаружили СПИД, и в этой книге он рассказывает свои эмоции, переживания, реакцию окружающих и т.д. относительно своего диагноза. Книгу недавно перевели на украинский и выдали в маленьком неизвестном издательстве, но купить ее пока невозможно - говорят, что скоро начнут продавать.