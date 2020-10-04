Зоозащитники во главе с Фирсовым напомнили власти об издевательствах над животными

Партия "Экологическая Альтернатива" присоединилась к масштабной акции "Стань на защиту животных!", которая состоялась на Майдане Независимости в воскресенье 4 октября.

Об этом в своем Facebook написал политик и кандидат в мэры Киева Егор Фирсов. По его словам, 4 октября, День защиты животных, именно то время, чтобы напомнить миру о их защите.

"В Украине просто катастрофическая ситуация, потому что нынешняя Верховная Рада до сих пор не приняла ни одного зоозащитного законопроекта. Мы против издевательства над животными, которые прямо сейчас, в эти минуты проходит на меховых фермах, в цирках, притравочных станциях, во всех тех украинских городах, где до сих пор уничтожаются бездомные животные дикарским методом эвтаназии", – отметил он.

По его словам, именно поэтому неравнодушные к такой ситуации люди собрались на Майдане, чтобы громко заявить на всю страну: животные имеют право на гуманное обращение.

На Майдане Независимости прошла акция "Стань на защиту животных!" Фейсбук Егора Фирсова

На Майдане Независимости прошла акция "Стань на защиту животных!" Фейсбук Егора Фирсова

"Нужно прекратить использовать животных в цирках, контактных зоопарках и дельфинариях, а также запретить издеваться над ними ради заработка на фото и видеосъемке. Случаи жестокого обращения с животными должны фиксироваться и караться, а для бездомных животных следует создать муниципальную службу спасения и современные приюты", – заверил Фирсов.

Он добавил, что именно эти важным вещам будет уделять внимание "Экологическая Альтернатива" в своей деятельности и поблагодарил за организацию акции зоозащитных и природоохранных ОО "Единая Планета", "Кампания ХутроOFF", Molodiya Festival, "Открытые клетки", "Каждое Животное", "Маленькие сердца", "Хвостатый Четверг".

Как сообщал OBOZREVATEL, в минувшую субботу, 3 октября, в рамках акции "Киев – не помойка!", под стенами КГГА установили 5-метровый монумент Родине-Матери, сделанный из мусора.