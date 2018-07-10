Золотой жезл: в Харькове появилась гигантская инсталляция

На одной из полян сада им. Шевченко в Харькове появился гигантский герб города. Инсталляция представляет собой геральдический щит, внутри которого перекрещенные рог изобилия и кадуцей - золотой жезл с серебряными крыльями, обвитый змеями.

Огромный герб соорудили ко Дню города, пишет "Городской дозор".

Инсталляция в виде герба города в Харькове dozor.kharkov.ua

"Художники и скульпторы потрудились на славу и сделали копию герба города Харькова. Элементы герба сделаны из пластика, пенопласта, они очень хрупкие. Поэтому мы просим харьковчан не портить инсталляцию. Надеемся, что харьковчане отнесутся к ней, как к своему домашнему, как к своему родному" - сообщил Андрей Дронь, заместитель директора СКП "Харьковзеленстрой".

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Чтобы наполнить рог изобилия, который символизирует природные богатства, коммунальщикам понадобилось более тысячи яблок, груш и гроздьев винограда.

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Инсталляцию уже облюбовали харьковчане и гости города. Она стала новой локацией для фото.

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"Мне нравится - ярко. Мы решили подойти и посмотреть, что ж такое яркое там из рога высыпается. Искусственные яблочки. Симпатично" - рассказывает Екатерина, гостья Харкова.

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"Я первый раз в новом парке Шевченко, тут очень красиво, как в Европе" - делится впечатлениями Елена, харьковчанка.

"Красиво очень. Вообще в нашем городе красивые делают инсталляции. И букет невесты сделали красивый, и здесь очень сделали красиво. Нам вообще все нравится в нашем городе. Мы его любим" - рассказывает Екатерина, харьковчанка.

Впоследствии инсталляцию коммунальщики намерены усовершенствовать, а зимой ее законсервируют.

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