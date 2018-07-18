Запорожье попало в скандал из-за выступления фальшивой мировой группы 

В Запорожье накануне Дня металлурга 14 июля состоялся концерт, хедлайнерами которого назвали группу с мировой известностью Bad Boys Blue.

Однако вокруг этого выступления назревает скандал, сообщает "Правда".

Так, в графике выступлений на официальном сайте Bad Boys Blue запорожский концерт не значится. Однако там указано, что в этот день группа выступала в Финляндии.

Позже выяснилось, что в Запорожье концерт дал бывший участник этого музыкального коллектива Кевин МакКой, который с 2003 года не имеет отношения к группе.

Все права на брэнд Bad Boys Blue принадлежат единственному из живых участников первого состава группы — Джону МакИнерни (главный вокалист с 1987 года), а также продюсерам Тони Хендрику и Карин Хартманн.

Использование брэнда сохранилось на афишах с логотипами комбината "Запорожсталь".

Отметим, выступивший в Запорожье Кевин МакКой внесен в базу "Миротворец" за концертную деятельность в оккупированном Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве выступила LP.