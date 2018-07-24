"Ядерный гриб": в сети показали яркие фото необычного явления над Николаевом

В Николаеве заметили облако в форме огромного гриба. Фотографиями поделился местный житель Денис Сисин.

"В любом случае это красиво", - подписал он снимки на своей странице в соцсети Facebook.

Также он добавил немного "ботаники" об этом облачке, природное явление называется Cumulonimbus incus и характеризуется растеканием обледеневшей части облака в стороны с формированием огромной "наковальни" над верхней частью облака.

Кучево-дождевое облако на своей вершине может иметь быстро меняющуюся округлую ледяную "шапочку", которая является признаком сильных восходящих потоков при высокой влажности воздуха, ведущих к грозовым штормам.

Пользователи удивились его глубоким познаниям атмосферных явлений. "Я сначала подумал, что ты на ядерном полигоне уже фоткаешь, бегло глядя на "грибки", а оно – наковальня", - отметил Виталий Хоменко.