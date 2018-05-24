"Смердить якоюсь отрутою": пасажирів налякали нововведення в поїзді "Укрзалізниці"

В одному з люксових вагонів поїзда, який прямував з Дніпра до Києва, пасажири помітили дивний запах. Про це написав очевидець Андрій Литвинов на своїй сторінці в Facebook.

"Вагон типу "люкс" Дніпро-Київ - убоге творіння якоїсь хворої на голову істоти спантеличеного питанням і рибку з'їсти і гроші вкрасти. Заходимо, моторошно смердить якоюсь отрутою. Ставимо запитання провідниці, відповідь - дезінфекція. А як же пасажирам ніч цілу дихати? ", - написав він.

Користувачі підтримали його і привели в приклад подібні випадки.

"У мене після поїзда Львів - Київ досі мурашки по тілу." Екзотика "по-українськи. Найнеприємніше те, що варіантів то немає", - написала Наталія Бугайова та опублікувала фото.

"Травили тарганів разом з людьми", - додала Вікторія Ягунова.

Як повідомляв CityOboz, з Києва буде їздити "поїзд чотирьох столиць".