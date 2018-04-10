Из Киева будет ездить "поезд четырех столиц"

В ближайшее время "Укрзализныця" запустит поезд сообщением Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал соответствующий приказ, сообщил в своем Facebook заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Поезду "четырех столиц" быть. Тарифный совет МИУ принял решение о внесении изменений в тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в международном сообщении. Министр инфраструктуры Владимир Омелян подписал соответствующий приказ, который направлен в Министерство юстиции на государственную регистрацию", – написал Лавренюк в социальной сети.

По его словам, "Укрзализныця" приобрела для поезда "четырех столиц" 28 новых вагонов у Крюковского вагоностроительного завода. "Стоимость билета купейным вагоном до Риги будет составлять около 1855 грн (59 евро), чем не железнодорожный "лоу-кост"?" - отметил замминистра.

Как сообщал CityOboz, из Кишинева в Одессу запустят современный поезд.