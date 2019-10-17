Винницкие художники сняли перформанс-приглашение Chemical Brothers на AIR GOGOLFEST 2020

18-20 октября в Виннице состоится фестиваль современного искусства AIR ГОГОЛЬFEST 2019. В течение подготовки к фестивалю, местные художники "раскачивают" город перформансами и инсталляциями.

Одним из таких художественных актов стал перформанс "Free Yourself", которым организаторы призывают Chemical Brothers приехать в Винницу и стать участниками AIR ГОГОЛЬFEST 2020.

В центре перформанса оказалась трехметровая металлическая Голова Гоголя – символ ГОГОЛЬFEST, созданный еще в первый фестиваль в 2007. За музыкальную основу видео-перформанса выбрали одну из композиций Chemical Brothers. "Нашему городу нужна культурная революция. Гоголь для меня – символ того, что возможно все. Chemical Brothers в Виннице – для меня это красивая мечта, которая полностью возможна благодаря всем тем крутым людям, которых объединяет AIR ГОГОЛЬFEST. Снятое приглашение мы уже направили , теперь ждем фидбэк ", – Богдан Богрин, режиссер перформанса, один из тех, кто запускал AIR ГОГОЛЬFEST в Виннице. Исполнителями стали участники лаборатории танца Антонины Егоровой, а создателями видео – винницкие художники Женя Горун и Нестор Пидгурский.

Вокруг Председателя перформеры в масках Гоголя выполняют обряд "освобождение" города через "свободное дыхание" и призывают Винницу впустить в себя современное искусство и взять из него максимум, чтобы переосмыслить кем мы и в какое время живем. "Дыши свободно" – кредо AIR ГОГОЛЬFEST в Виннице.

За неделю до этого Председателя Гоголя установили в центре города возле Башни, после чего ее разрисовали винницкие художники во главе с Александром Никитюк, художником и куратором визуальной программы AIR ГОГОЛЬFEST.

"Современное искусство нам нужно, как воздух. Поэтому само небо, символ воздуха, появляется на лице известного украинского писателя Николая Гоголя", – Александр Никитюк.

Также запланировано продолжение перформанса – в первую ночь фестиваля с 18 на 19 октября на территории завода Кристалл состоится видео-вечеринка "Chemical Brothers & Gogol Sisters" от Богдана Богрина. Проходить она будет на одной из 4 ночных локаций фестиваля – в "Вентиляционной". Это в прошлом промышленное помещение, где остались более 2 метровые вентиляторные лопасти. В "Вентиляционной" будет электронная музыка и видеопроекции в течение 2 ночей.

"Chemical Brothers & Gogol Sisters – это коллективный акт материализации будущего", – Богдан Богрин.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.