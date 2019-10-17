Вінницькі митці зняли перформанс-запрошення Chemical Brothers на AIR GOGOLFEST 2020

18-20 жовтня у Вінниці відбудеться фестиваль сучасного мистецтва AIR ГОГОЛЬFEST 2019. Протягом підготовки до фестивалю, місцеві митці "розкачують" місто перформансами та інсталяціями.

Одним з таких мистецьких актів став перформанс "Free Yourself", яким організатори закликають Chemical Brothers приїхати до Вінниці та стати учасниками AIR ГОГОЛЬFEST 2020.

В центрі перформансу опинилась триметрова металева Голова Гоголя – символ ГОГОЛЬFEST, створений ще на перший фестиваль у 2007. За музичну основу відео-перформансу обрали одну з композицій Chemical Brothers. "Нашому місту потрібна культурна революція. Гоголь для мене – символ того, що можливо все. Chemical Brothers у Вінниці – для мене це красива мрія, яка повністю можлива завядки усім тим крутим людям, яких об'єднує AIR ГОГОЛЬFEST. Зняте запрошення ми вже надіслали, тепер чекаємо фідбек", – Богдан Богрин, режисер перформансу, один з тих, хто запускав AIR ГОГОЛЬFEST у Вінниці. Виконавцями стали учасники лабораторії танцю Антоніни Єгорової, а творцями відео – вінницькі митці Женя Горун та Нестор Підгурський.

Навколо Голови перформери в масках Гоголя виконують обряд "звільнення" міста через "вільне дихання" та закликають Вінницю впустити в себе сучасне мистецтво і взяти з нього максимум, аби переосмислити ким ми є та в який час живемо. "Дихай вільно" – кредо AIR ГОГОЛЬFEST у Вінниці.

За тиждень до цього Голову Гоголя встановили в центрі міста біля Вежі, після чого її розмалювали вінницькі митці на чолі з Олександром Нікітюком, художником та куратором візуальної програми AIR ГОГОЛЬFEST.

"Сучасне мистецтво нам потрібне, як повітря. Тому саме небо, символ повітря, з’являється на обличчі відомого українського письменника Миколи Гоголя", – Олександр Нікітюк.

Також заплановане продовження перформансу – в першу ніч фестивалю з 18 на 19 жовтня на території заводу Кристал відбудеться відео-вечірка "Chemical Brothers & Gogol Sisters" від Богдана Богрина. Проходитиме вона на однієї з 4 нічних локацій фестивалю – у "Вентиляційній". Це в минулому промислове приміщення, де залишились понад 2 метрові вентиляторні лопасті. У "Вентиляційні" буде електронна музика та відеопроекції протягом 2 ночей.

"Chemical Brothers & Gogol Sisters – це колективний акт матеріалізації майбутнього", – Богдан Богрин.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.