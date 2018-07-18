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Вид завораживает: появились фото и видео райского уголка в Днепре

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В центральной части Днепра находится яхт-клуб, где можно провести время на свежем воздухе.

"Атмосфера действительно располагает к приятному досугу: опрятные газоны, вымощенные тротуары и живописный вид на акваторию Днепра", - пишет "Информатор".

Фотографии и видео акватории сделали с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера.

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На территории также есть небольшое кафе, лужайки, по которым гуляют козы и утки, а также там базируется детско-юношеская флотилия имени Сагайдачного.

Как сообщал CityOboz, в Днепре открыли уникальный инклюзивный парк.

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Dnipro.City
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