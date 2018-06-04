В околицях Києва помітили рідкісних птахів-хижаків

У Києві з'явилися рідкісні птахи-хижаки - орлани-білохвісти.

Еколог Олексій Василюк зазначив, що розмах їхніх крил може досягати двох метрів.

Як повідомляє "Вечірній Київ" , птахам поки не вистачає їжі, тому представники природоохоронних організацій та окремі громадяни підгодовують їх.

Відзначається, що не всіх представників фауни привели в мегаполіс природні аномалії. Серед них зустрічаються тварини, які вже давно не можуть жити у відриві від цивілізації. Наприклад, звичайна мухоловка з південного узбережжя Криму пристосувалася до життя в столичних панельних будинках і полюючи на павуків, тарганів і мух, стала в Києві не менш поширеною, ніж на батьківщині.

Особливу роль в збереженні біологічного різноманіття мегаполісу грає Дніпро з його затоками, протоками та островами. Тут гніздяться десятки видів птахів, особливо в період перелетів і зимівлі. Серед них нерідко зустрічаються червонокнижні види.

"Як не дивно, представники фауни - комахи, птахи, жаби, кажани, білки активно заселяють наші міста. Цьому сприяє низка причин, серед яких особливо важливі дві. По-перше, в містах, де не вистачає сміттєзбірників, звалищ, багато відходів з ресторанів і супермаркетів, завжди є чим поживитися. По-друге, тут значно тепліше, ніж десь у полі чи в лісі: взимку будинки опалюються і віддають тепло навколишньому середовищу", - зазначив біолог Ярослава Межжерін.

Як повідомляв CityOboz, в Маріуполі знесли зоопарк з голодуючими птахами.