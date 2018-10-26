У Криму випав перший сніг: яскраві фото

В анексованому Криму випав перший сніг. Фотографіями засніженої Ялти і Ай-Петрі кримчани діляться у соціальних мережах.

На знімках можна побачити, що вночі автомобілі покривав товстий шар снігу. Ближче до ранку температура повітря підвищилася і від опадів майже нічого не залишилося.

Уже в найближчі вихідні в Криму очікується потепління і таке погодне явище навряд чи повториться найближчим часом.

Як повідомляє Гідрометцентр півострова, на Ай-Петрі утворився сніговий покрив висотою 2 см.

"У ніч на 26 жовтня температура повітря становила від +2 до +8, в горах температура опустилася до -2 градусів", — йдеться у повідомленні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у курортному комплексі Буковель, який розташований в Івано-Франківській області, випало чимало снігу. Це видно з відео встановлених веб-камер, які транслюються онлайн на сайті курорту.