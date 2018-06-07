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В Киеве в одном из McDonald's появились официанты

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В Киеве на Кольцевой дороге, 14В в ресторане быстрого питания McDonald's появилось обслуживание столиков.

Как пишет "Наш Киев", посетители заказывают еду на кассе или в терминале самообслуживания, а заказ приносит сотрудник заведения.

В этом году McDonald's также планирует изменить форматы нескольких своих ресторанов.

В частности, в заведениях будут внедрять терминалы самообслуживания, а прилавок разделят на две части: для приема и выдачи заказов.

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Также в McDonald's обновят меню и форму одежды сотрудников, а посетителям дадут возможность добавлять или убирать ингредиенты в бургерах на свой вкус.

Как сообщал CityOboz, в Киеве снесли террасу известного ресторана.

Тема
Kyiv.City
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